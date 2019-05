Sophie Turner is elbúcsúzott a Trónok harcától

Vége lett a Trónok harcának – minden bizonnyal több száz millió ember szeme lábad könnybe e mondat láttán. Többek között az enyém is, hiszen végigkísértem a 8 évadot, türelmesen vártam a szériák között, és most, hogy vége, valamilyen szinten ürességet érzek – gondolom, a stáb és a színészek még jobban. Erről vallott most Sophie Turner, a sorozat Sansája a közösségi oldalán.

Sansa, köszönöm, hogy megtanítottál, hogyan legyek rugalmas és bátor, megtanítottál, mi az igazi erő. Köszönöm, hogy megtanítottál kedvesnek és türelmesnek lenni, és arra is, hogyan vezessek szeretettel. Veled nőttem fel. 13 évesen szerelembe estem veled, és most, 10 évvel később… 23 évesen hátrahagylak, de azt sosem felejtem el, mit tanítottál nekem. A sorozatnak és a csodálatos embereknek, akik elkészítették: köszönöm a legjobb életleckéket és drámaórákat. Nélkületek nem lennék az az ember, aki vagyok. Köszönöm, hogy megadtátok ezt a lehetőséget nekem évekkel ezelőtt. És végül a rajongók… Köszönöm, hogy szerettétek ezeket a karaktereket, és azt is, hogy támogattatok az elejétől a végéig. Jobban fog ez hiányozni, mint bármi valaha

– írta a közösségi oldalán Sophie Turner, azaz Sansa Stark.