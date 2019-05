Köllő Babett: „Imádom az aranyat!”

Köllő Babett a Feleségek luxuskivitelben című műsorral szerzett magának országos hírnevet, azóta is nagyon sokan követik a mindennapjait. Akik szeretik a színésznőt, talán nem csodálkoznak azon, hogy Babett imádja a drága holmikat, az aranyat meg aztán főképp. Az inkák aranya kiállításon magával ragadta a látvány.

„Nő vagyok, és nem tagadom: imádom az aranyat. Kedvencem a fehérarany, rengeteg gyűrűm, nyakláncom van, azt azonban fontos megjegyezni, hogy számomra nem az érték a fontos. A kedvenc ékszerboltomban néha lefoglalok egy-egy nekem tetsző darabot, hogy amikor eljön valamilyen ünnep, a drága férjemnek ne kelljen a válogatással bajlódnia, egyszerűen bemegy az üzletbe, és elhozza, ami a nevemen van. A választásomat nem az befolyásolja, hogy mennyibe kerül az az ékszer, hanem hogy mennyire érzem közel az egyéniségemhez” – mondta Köllő Babett, akit a férje szeret meglepni akkor is, ha nincs erre külön alkalom. Az egyik legértékesebb gyűrűje legalább hatmillió forintot ér, ruhái között pedig szintén akadnak milliós tételek.

„Andrásnak fejlett a szépérzéke, szereti az igényes holmikat, szerintem ebben a perui népviseletben is tetszem majd neki. Érződik, hogy van munka benne, ez adja az igazi értékét. Az inkák aranya kiállításon magával ragadott az arany csillogása, lehet, hogy el is megyek abba a bizonyos üzletbe körbenézni” – mondta Babett, aki engedélyt kapott a szervezőktől, hogy az inkák aranykincséből egy-két darabot közelről nézzen meg. Néhány maszk, kegytárgy és ékszer egyenként 150-200 millió forintot ér, erre még a színésznő is elismerően csettintett.