Eurovízió 2019: Hollandia győzött

Duncan Laurence nyerte Arcade című dalával a 64. Eurovíziós Dalfesztivált, amelynek döntőjét szombaton késő este rendezték Tel-Avivban. A győztes 492 ponttal nyert a 26-os döntőben. Mögötte az olasz Mahmood lett a második 465 ponttal, az orosz Szergej Lazarev 369 ponttal a harmadik helyen végzett.

The winner #Eurovision2019 #Eurovision is The Netherlands. Congratulations!!!! pic.twitter.com/VC1bixEYmX

A végeredmény a nemzeti zsűrik pontszámának és a tévénézők szavazatainak az összeadásával alakult ki.

A Magyarországot másodszor képviselő Pápai Joci ezúttal nem jutott a döntőbe.

A 26-os döntő utolsó felében először az egyes országok nemzeti zsűrijének legmagasabb pontjait adták közre a helyi szóvivők, Magyarországról Forró Bence, majd a tévénézők által leadott telefonos/sms-es, applikációs voksokat, országonként, hátulról előre haladva mondták be az izraeli aréna műsorvezetői. A kétféle pontokat összeadták, így alakult ki a végeredmény, amely a hosszas ismertetés miatt az éjszakai órákba húzódott.

A látványos showműsorban több eurovíziós győztes színpadra állt, a tavalyi nyertes, Netta új számával szórakoztatta a nézőket és még Madonna is fellépett, két dalát adta elő.

A Palestine flag on the back of one of Madonna’s dancers in Israel. She’s always controversial but Wow! #Madonna #Eurovision #Palestine pic.twitter.com/FhkebGdH8d