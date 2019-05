Cinthya Dictatorra rá sem ismerni, nagyon megváltozott

„Nagyon élvezem, hogy újra hosszú hajam van” – írta az Instagram-oldalán megosztott kép mellett Cinthya Dictator, aki egy stílusváltás keretében most a frizuráját is megváltoztatta. Cinthya tavaly nyáron döntött úgy, hogy szakít a megszokásokkal és levágatja a haját. Csak később döbbent rá, hogy döntése mennyire rossz hatással volt rá.

„Nem bántam meg, de nem is szerettem. Talán az első hónapot leszámítva végig önbizalom romboló hatása volt rám. Már nem annyira rövid a hajam, de még most is egy köztes állapotban van, ezért a hajfonás mellett döntöttem” – magyarázta a posztjában Cinthya Dictator.

A rajongóinak egyébként zömében tetszik Cintyha megváltozott külseje. Akadt olyan hozzászóló is, aki a fonatok miatt Angelina Jolie-hoz hasonlította őt.

Szerinted is van hasonlóság? Írd meg!