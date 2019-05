Till Attila izmosabb, mint valaha. A meztelenkedéstől sem ódzkodó műsorvezető kondizással indította a reggelt, és elképesztő bicepszet villantott a legfrissebb edzőtermi fotóján.

Jól látni, nagyon keményen edz a Bezár a bazár! házigazdája, 47 évesen is remek formában van. Mint a közösségi oldaláról kiderül, Tilla a gyúrás mellett rendszeresen hódol más sportnak is: pingpongozik, SUP-ozik, és biciklizik is.

Kiemelt kép: Smagpictures.com / TV2 / press.tv2.hu

