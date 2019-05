VV Krisztián és VV Mici úgy robbant be a köztudatba a Való Világ powered by Big Brother kamerái előtt, ahogy Teresa Orlowski a KGST pornóiparába a nyolcvanas években: sebesen. Bár a bulvárlapok címoldalairól eltűnt a páros, az Instán viszonylag jól zakatolnak, VV Krisztián 25,5 ezer követőt húz, annak már sima reklámértéke lehet. Most fontos kérdést tesz fel, azt szeretné tudni, hogy a követők szerint melyik frizurával, a jobb vagy a bal oldalival sukárabb:

Olvasóinknak is feltesszük a kérdést: