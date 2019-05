Nótár Mary: „Rendeződött az életem”

Nótár Maryt rengeteg vád érte az elmúlt évben, sokszor állt bíróság előtt, bár legtöbbször sértettként. Az énekesnő nagyon megtört, nem úgy, mint a zenei karrierje, az azóta is szárnyal. Mary most a Sorry magazinnak adott nyilatkozatában elárulta, sok sérelem érte, most mégis úgy érzi, rendeződött az élete.

„Úgy érzem, rendeződött az életem! Igyekszem minden egyes nap boldognak lenni és nem stresszelni az apróságokon sem” – mondta Nótár Mary a lapnak.