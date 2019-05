Meghan Markle szülőszobás képéről mindenki ugyanazt gondolja

Felesleges hosszasan beszélni arról, miért is ekkora nagy szám a kis Archie születése, meg egyáltalán Meghan Markle terhessége. Elég, ha elfogadjuk, hogy a briteknél családtagnak számítanak a Windsorok és ennek megfelelően elvárják, hogy bevonják őket is a család életébe. Ezért megoszlanak a vélemények arról, hogy Harry herceg és Meghan Markle jól tette-e, amikorVilmossal és Katalinnal ellentétben kizárták a nyilvánosságot abból, hogy a nagy napon velük izguljanak. Vannak, akik kalapot emelnek, amiért ilyen nyomás ellenére sem parádéztak, de akadnak, akik elvárták volna, hogy Katalinhoz hasonlóan Meghannek is drukkolhassanak a vajúdás alatt, és tájékoztassák őket a fejleményekről.

Őket nem elégítette ki az, hogy Harry herceg a szülést követően kiállt a sajtó elé, ahogy az sem, hogy két nappal később bemutatták a világnak Archie Harrison Mountbatten-Windsort, mert ők többet akarnak tudni.

Például, hogy hol szült Meghan Markle, és ennek minden részlete érdekli őket. Na, nekik készülnek az ilyen szülőszobás fotókhoz hasonló anyagok:

Igen, a kép photoshop, nem igazi, fake news és így tovább, szóval senkit ne tévesszen meg. Még így is egy óra alatt közel 10 ezer lájkot tudott begyűjteni, pedig azért lássuk be, gyatra fércmunka, ahogyan ezt meg is jegyzik a hozzászólók. Miközben ebben teljes egyetértés van, azért még így is sokan örültek a képnek, és közben Harry hercegéknek üzentek:

hogy gratulálnak

hogy szépen csinálták végig ezeket a hónapokat

hogy ne törődjenek azokkal, akik álhíreket terjesztenek (az összeszerkesztett kép mellett ennek vajon mennyi értelme van?)

Közben pedig kevesen hívták fel a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegű álhíreket abba kellene hagyni. Pedig azokból azért tényleg kijutott az elmúlt hónapokban, kezdve attól, hogy Meghan Markle pocakja nem valódi, egészen addig, hogy a kis Archie helyett egy valósághű játékbabát mutatott be a hercegi pár múlt héten.

Értjük az érdeklődést, de talán ezekkel a hírekkel és kamu képekkel már túlzásba estek az emberek… Neked mi a véleményed erről?