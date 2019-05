Már ilyen nagyok Novodomszky Éva ritkán látott fiai

Novodomszky Éva tavaly jelentette be, hogy már külön élnek a férjével, de a gyerekeket együtt nevelik, és a jó viszony továbbra is megmaradt kettejük között. A műsorvezető egy ideje nem beszélt a magánéletéről, a gyerekeket is csak ritkán láthatjuk. Most a Családvarázzsal kivételt tettek, Cristiano és Marco is nyilatkozott.

Mint kiderült, Novodomszky Éva fiatalabb fia, Marco imád focizni, édesapja is nagy sportrajongó, így ragadt rá. Amikor tehetik, kimennek Olaszországba szurkolni a kedvenc csapatuknak, itthon pedig a Fradi játékosa a kisebbik Sgori. A nagyobbik fiú, Cristiano zeneiskolába jár, és hegedül, emellett ő is sokat sportol – már azt is tudja, hogyha felnőtt lesz, éttermet vezetne, hiszen ezt látta az apjától, és nagyon tetszik neki.