Cannes alapvetően nem egy „vetkőzős” díjátadó, ahol az a menő, ha minél többet mutatnak meg magukból a sztárok, így a vörös szőnyeges bevonuló a ruhákról (is) szól. Ebben pedig Julianne Moore az elmúlt három napban kiemelkedően teljesített. A színésznő legutóbb már szabályosan tündökölt: a ruhája minden vaku fényét visszaverte, így a legzsúfoltabb csoportképen is vonzotta a tekintetet.

Julianne Moore idei cannes-i bevonulásait itt nézheted meg:

galéria Összes kép (6) megnézem Az 58 éves Julianne Moore tündökölt Cannes-ban Julianne Moore szó szerint ragyogott a vörös szőnyegen (Fotó: Getty) Steve Williams, Julianne Moore és Dan Krauss a Cannes-i Filmfesztiválom május 16-án (Fotó:Getty Images) Cannes, május 15: Julianne Moore a fekete ruhában is feltűnő volt (Fotó: WireImage) Julianne Moore Cannes-ban (Fotó: George Pimentel/WireImage) Julianne Moore ezt a zöld ruhát viselte az idei első cannes-i bevonuláson kedden . (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) A 72. Cannes-i Filmfesztiválon először ebben vonult végig a vörös szőnyegen az 58 éves Julianne Moore (Fotó: Tony Barson/FilmMagic)

Moore korát csak kevesen találnák ki, és ezért a színésznő tesz is minden nap. „Esténként lefekvés előtt megmosom az arcomat. Tudom, hogy ez banálisan hangzik, de sokan kihagyják ezt” – mesélte a színésznő korábban, és persze ez csak egy apróság. A bőrére amúgy is különösen figyel, például mindig az utca árnyékos oldalán sétál, és sosem ül ki a szabadba enni. A fényvédők és az éjszakai szemránckrémek kiválasztása éppen olyan fontos neki, mint mondjuk az, hogy milyen ételeket eszik. A sószegény étrend mellett figyel arra is, hogy sok friss étel kerüljön a tányérjára.