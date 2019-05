Pécsi Ildikó szerint mindig más dolgozott Pártos Csilla helyett

Pécsi Ildikó és Pártos Csilla viszálya éppen ott tart, hogy a színésznő lecseréltette otthon a zárakat, amivel gyakorlatilag kizárta a házából az unokáját. Később aztán kiderült, hogy Pártos már korábban elvitette fia bútorait, így ő már nem lakott ott, amikor megtörtént a kilakoltatás. Az ügy már nagyon kacifántos, évek óta húzódik, most pedig ismét Pécsi Ildikó mondta el a véleményét.

„Sajnálatos, amit át kell élnünk. Belegondolni is szörnyű, hány sorstársunk lehet, aki ugyanazon megy keresztül, mint mi. Sokszor már nem is kívánok egyebet, csak el szeretném felejteni mindazt a hazugságot és rengeteg históriát, amit az a nő (Pártos Csilla – a szerk.) talált ki, akiből én régen igyekeztem valakit csinálni. De ma már úgy gondolom, ez hatalmas tévedés volt a részemről. Nézzük csak végig azt a színházi rendszert, amiben nálam dolgozott. Az ottani munkájáról például egy perc alatt be tudom bizonyítani, hogy nem ő végezte el: fel tudom sorolni, kik csinálták meg helyette a munkát. De van ennek értelme? – kérdezem én. Ezt a szakmai körökben úgyis mindenkik tudja. Borzasztó hogy ez a hölgyemény honnan hová került. De hát az ember sokszor elveszti önmagát” – magyarázta a Sorry magazinnak Pécsi Ildikó.