Friss fotón Michael Jackson legkisebb, ritkán látható fia

Michael Jacksonról az utóbbi időben leginkább a pedofília vádja miatt hallhattunk. Erről dokumentumfilm is készült, Neverland elhagyása címmel, és hatalmas felháborodást keltett. Azóta megszólalt már mindenki, aki valaha ismerte, a fiai azonban próbálták kerülni a rivaldafényt. Annyira, hogy a legkisebb gyerek, Prince Michael Jackson II, közismertebb nevén Blanket az egyik közösségi oldalon sincs fent. Most, hogy a bátyja, Michael Joseph Jackson Jr. lediplomázott, végre láthatjuk, hiszen a fotók közé felkerült egy közös is.

Tényleg ritkaságnak mondható a kép, hiszen a 17 éves Blanket az apja halála, vagyis 2009 óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Most is csak egy gyors fotó erejéig, a közösségi oldalakat pedig még mindig kerüli.

Így nézett ki évekkel ezelőtt: