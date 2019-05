Love Island: ezt várhatod az RTL új műsorától

Kísértés, Éden Hotel, Exek az édenben… Megannyi TV műsor épült már arra a koncepcióra, hogy tucatnyi, szerelemre (vagy valami hasonlóra) vágyó fiatalt kitelepítenek egy egzotikus ország homokos tengerpartjára, hogy aztán ármánykodás és kellő mennyiségű dráma után rájuk találjon a szerelem. Hasonló produkció lesz az RTL klub képernyőjén hamarosan debütáló Love Island is, melynek műsorvezetésére az Éjjel Nappal Budapest bongyorhajú szereplőjét, „Lalit” kérték fel, aki még itt sem viselheti saját, becsületes nevét. Ő kérem ÉNB Laliként vezeti a műsort.

A Love Island (vagyis Szerelemsziget) formátum 2015-ben debütált a brit ITV-n. Azóta négy évad készült belőle, de hamarosan az angolok is újabb forgatásra indulnak. A műsor felhívása szerint szuper látványos, extra luxusszolgáltatásokkal telepakolt villára, na és persze fehér homokos tengerpartra számíthatnak azok a szingli jelentkezők, akiknek a Tinder már rég nem nyújt megfelelő kielégülést a párkeresésre. A Mallorcára, azon belül is Sant Llorenç des Cardassar településre kiköltöztetett lányok és a fiúk dolga annyi, hogy ott maradjanak a puccban, megismerkedjenek egymással, és találjanak a párjukra. Ha pedig a fődíjat is szeretnék megkaparintani, akkor bizony a közönség szívét is el kell nyerniük. Persze a „beach body” nem hátrány egy olyan műsorban, ahol a szereplők a műsoridő 90 százalékában bikiniben és fecskében rohangálnak és évelődnek, a britek pedig arról is gondoskodtak, hogy időről időre egy-egy ismertebb alak is feltűnjön a jelentkezők között.

Természetesen nem a királyi család facér tagjai mennek a Love Islandbe hercegnét keresni maguknak, hanem olyan dupla Z kategóriás emberek, akiket ugyan már láttál valahol, de arra nem emlékszel, hogy hol.

Ilyen volt a legutóbbi évadban feltűnt Paul, az asztalos modell (igen, ilyen van). Azért modell, mert ő szerepelt a Britney Spears Toxic című dalához tartozó klipben. Csakhogy Paul ma már 31 éves, és lassan csak az olyan szép emlékek maradnak meg neki a modellkedésből, mint az, hogy „Britney és én egy kicsit baráti viszonyt alakítottunk ki a forgatáson”. De Paul mellett akadt még DJ, szépségvlogger, személyi edző, bokszoló és üzleti menedzser is a szereplők közt.

Ahogy minden valamirevaló valóságshow-nak, úgy a Love Islandnek is van késő esti kísérőműsora, ez a brit változatban az Aftersun nevet kapta feltételezzük, hogy ez nálunk valamiféle Naplemente lehet majd. Érdekessége a formátumnak, hogy a 4-5 hétig tartó műsor, míg az első évadban 23 szerepelővel futott, addig a negyedikre már harmincnyolc szinglit reptettek ki a luxus paradicsomba szerelemet esni.

Mi lett a kinti nyertesekkel?

A celebeskedés mintapéldányai lettek

A párkereső műsorok egyik örök kérdése, hogy vajon együtt maradnak-e a mesterséges környezetben összehozott/egymásba gabalyodott párok. A briteknél az első évadot Jessica és Max nyerte, akik hat héttel azután, hogy a napfényes Spanyolországból visszareptették őket a ködös Angliába, bizony szakítottak. Azóta eltelt három év, és Jessica már a Dan nevű vőlegényével szerepel az újságok címlapján, mert onnan azért nem kopott ki, senki ne aggódjon. Max bánatában egészen a konkurens, Ex On The Beach (Exek az Édenben) forgatásáig menetelt. Mindketten erős influenszerkedésbe kezdtek, önmagukat pedig modellként tüntetik fel az Instagramon. Milyen szomorú, hogy mégsem maradtak együtt, amikor ennyi közös van bennük, ugye?

Gyerekük született, az esküvőből is tévéműsor lesz

A Love Island második brit évadát Cara és Nathan nyerte meg. 2016-ot írtunk ekkor, és a páros viszonylag sokáig együtt maradt. Cara már állapotos volt, amikor mégis a szakítás mellett döntöttek, ám a bulvárlapok nagy szerencséjére, mielőtt a kisfiuk megszületett, kibékültek. Gyermekük, aki a Freddie-George nevet kapta, már tizenhét hónapos. Azóta ráadásul a Love Island villába is visszatértek, de csak addig, amíg Nathan feltette élete szerelmének azt a bizonyos kérdést, és Cara ujjára jegygyűrű került. Természetesen az igent is a kamerák előtt készülnek kimondani, melyből majd egy reality készül 2019 folyamán. „Amint túl leszünk az esküvőn, szeretnék egy újabb gyermeket”– ecsetelte a páros női tagja a Mirrornak. Azt pedig már az OK! magazin hasábjain részletezte, hogy mennyire sikerült életre szóló barátságot kötniük a Love Island forgatásán. „Senki nem lesz koszorúslány az egykori versenytársaim közül. Ha belegondolok, akkor igazából senkit nem is hívtunk meg az esküvőről a forgatásról.”

Összeesküvés elmélet és musical szerep

Kem és Amber már a harmadik évadban győzedelmeskedett. Az egyik legbonyolultabb kapcsolat lett az övék, amit most próbálunk átláthatóvá tenni. 2017-ben nyerték meg a játékot, de hat hónappal később már szakítottak is. A férfi azonban még most, 2019 tavaszán is azzal haknizza körbe a sajtót, hogy az exét, Ambert szándékosan, last minute választották ki a játékba. Kem állítása szerint, csakis azért küldték oda, hogy a nő az ő érzelmeivel játsszon. „Én már nyolc héttel a forgatás előtt tudtam, hogy mehetek a műsorba. Diétáztam és keményen edzettem. Amber nem is volt ott az eredetileg beválogatott szereplők között. Egy nappal az indulás előtt választották ki” – panaszolta a férfi egy reggeli műsorban. A nő a forgatás után azonnal egy musical szerepet zsebelhetett be, és azóta is színészkedik. A szakítás óta öt híresebb brit férfival is összeboronáltak a bulvárlapok. Ezzel ellentétben az exét folyamatosan támadó Kem, idén januárban azt is nyilatkozta, hogy tulajdonképpen boldogan kibékülne Amberrel, mert a szakítás óta egy nővel sem tudott komolyabb kapcsolatot kialakítani. Innentől kezdve veszítettük el mi is teljesen a fonalat.

A szerelemnek múlnia kell

Sört ittak és a tengerparton homokból várat építettek maguknak. A lány levette gyöngyökkel kirakott napszemüvegét, miközben a hófehér sortban barnuló férfi megcsókolta őt. Ilyen jelenet játszódtak le Dani és Jack között, a Love Island legutóbbi évadában. A győzelmük után három hónappal szakítottak ugyan, de végül kibékültek. Akkor így nyilatkozott a lány a Cosmopolitan lapnak: „22 éves vagyok. A nyilvánosság előtt élni a magánéletedet, a párkapcsolatodat, nem nevezhető normális dolognak, és nem is könnyű. Az egész rettentően bonyolult, miközben fejlődnie kellene.” Tavaly decemberre aztán ismét a szakítás mellett döntöttek. Stílusosan egy Instagram bejegyzésben tudatták a világgal, hogy bár mindig ott fognak élni egymás szívében, de ez a szerelem egyszerűen nem működik.

A legszomorúbb történet

Így élnek tehát a Love Island győztesei, azonban egy szomorú, tragikus sorsú szereplő élete mellett – bár nem nyerte meg a műsort – nem lehet lemenni a története mellett. Sophie Gradon a második évadban szerepelt. Egykor NewCastle szépének választották, majd 2009-ben megnyerte a Miss Great Britain címet is. Később számos tévéműsorban tűnt fel, volt különböző sportmegmozdulások nagykövete is, végül 2016-ban a Love Island egyik szereplője lett. Bár nem nyerte meg a műsort, szerelemes lett és nyíltan beszélt biszexuálitásáról is, hiszen választottja egy másik női versenyző, Katie Salmon volt. Gradon ekkor került az internetes trollok kereszttüzébe, és többször is nyilatkozott arról, hogy mennyire nehezen viselte a folyamatos, netes támadásokat. Ennek később a nagykövete is lett. Sophie 2017 augusztusában kezdett randizni egy Aaron Armstrong nevű pasival, akit többször nevezett élete szerelmének, és akivel házasságot terveztek.

2018 tavaszán Sophie rendszeresen beszámolt az Instagramján arról, hogy szorongással és depresszióval küzd. Miközben önmagát próbálta meg életben tartani, másoknak is szeretett volna valamiféle üzenetet átadni azzal, hogy nincsenek egyedül. Önmaga megmentése azonban nem sikerült. Tavaly június 20-án az egykori szépségkirálynőre holtan találtak rá otthonában. Sophie Gradon felakasztotta magát. Szervezetében kokaint és pezsgőt találtak. Párja, Aaron így búcsúzott tőle: „Soha nem fogom elfelejteni azt a mosolyt. Annyira, de annyira szeretlek. Te vagy a világom, mindig és örökké.” 20 nappal azután, hogy Sophie meghalt, Aaron is véget vetett az életének. A férfi kokain és alkohol túladagolásban halt meg.

Ha valamit lehet tanulni ennek a két embernek az életéből, akkor az mindenképpen az, hogy senkit nem szabad támadni és kritizálni a magánélete miatt, még akkor sem, ha egy mesterséges környezetben próbál meg szerelmet keresni. Szíve joga.

Mit várhatunk a magyar Love Island első évadától?

A fenti történeteket azért mutattuk be, mert az Éden Hotel, a Kísértés és a A Nagy Ő műsorok összesen nem termeltek ki annyi sztorit, mint a Love Island. Igaz, hogy a britekből kiindulni talán merészség, hiszen náluk a Big Brother is 19 évadot élt meg eddig, és ki tudja, hogy hol a vége. Ráadásul, míg nálunk a Való Világ sikere ingadozó, és évek maradtak ki, addig ott pörögtek az évadok és a legnépszerűbb produkció/műsorvezető kategóriában majdnem minden évben legalább a jelölésig jutottak.

De visszatérve a magyar verzióra. Nagy kérdés, hogy ennyi szereplőből hány olyan arc lesz, akiket sikerül megjegyeznünk, és persze nagy kérdés, mennyire szereplési vágy és mennyire a valódi kapcsolat iránti vágy az, ami hajtja a jelentkezőket.

Ha már itt tartunk:

A szereplőválogatáson biztosan sok múlik, ahogyan attól is, hogy az RTL Klub milyen jellegű műsort akar (nézettet, oké, de milyen jellegűt?) Ha meg a szórakoztatás a cél, akkor ugye a a milyen típusú szórakozás lesz ebből: minőségi vagy inkább Való Világos trashbe hajló?

Biztosan itt is számíthatunk egy-két ismeretlen ismerősre, akinek a nevét most majd újra megjegyezhetjük, legalábbis egy időre. Mivel a “bikini bádi” minimum jól jön a műsorban, ha csak nem lesz egyből elvárás, ezért reméljük, igazi karaktereket sikerül összetoborozni és nem csak a hajuk színéről tudjuk majd megkülönböztetni a szereplőket.