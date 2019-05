Gönczi Gábor nem mert strandra menni a teste miatt

Mióta megszületett Gönczi Gábor kisfia, a család teljes figyelme Áronra irányul, így kevesebb idejük jut a szülőknek saját magukra. A híradós szerint ez az oka annak, hogy az utóbbi időben felszaladt rá pár kiló – odáig fajult a dolog, hogy már nem mert levetkőzni a strandon. Ez és a mérlegen látott szám ösztönözte arra, hogy elkezdjen fogyókúrázni, és milyen jól tette, hiszen a változás nagyon látványos.

„Klasszikus »apukatestem« kezdett kialakulni pocakkal, úszógumival és tokával. Láttam én a tükörbe nézve, hogy egyre kerekedem, de mindig csak halogattam a változtatást” – mesélte a Story magazinnak Gönczi Gábor. A fogyókúrát akkor kezdte el, amikor a mérleg már 97 kilót mutatott.

Eddig tíz kilót fogytam, 97-től indulva most 87 környékén vagyok, és még folytatom. Egy fogyókúránál 90%-ban az dönt, hogy mit eszünk. Én most megelégszem sokkal kevesebbel is, mint korábban