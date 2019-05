Ábel Anita és Roberto Favaro: „Nem akartunk bujkálni”

Bátor volt Ábel Anita, amikor közös képet posztolt új szerelmével éppen egy héttel ezelőtt. Hogy miért? Mert a színész-műsorvezető nem írt semmit a képhez, de annyi kiderült, hogy Roberto Favaro a párja, és – sok sztároktól eltérően – hagyta a hozzászólásokat is. Ezekből pedig volt bőven, rengeteg ismert ember is gratulált Anita boldogságához, meg persze akadtak irigyek is, akik leginkább a „túl gyorsan jött ez a kapcsolat” csapásirányt választották, és sokakban felmerült: igazából a férfi miatt válik a sztár. A találgatásoknak most a Story magazinnak adott válasz vethet véget.

Nem akartunk bujkálni, szeretnénk megélni a szerelmünket úgy, mint bárki más. Ezért tettük ki a közös fotónkat.

Közös menedzsmenthez tartozik az olasz séf és Ábel Anita, akikről március közepén már készült közös fotó, de a csoportkép nem volt árulkodó, sőt! Nagyjából ez volt az első találkozásuk, és onnantól kezdve látható a férfi Instagram bejegyzéseinél Anita neve.

