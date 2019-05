Tóth Andi és párja már többször is szakított

Elszegényedett Tóth Andi pénzéhes menedzserei mellett, akik csúnyán átverték és kihasználták. Ősszel sem munkája, sem pénze nem volt, az albérletét sem tudta fizetni, ezért párjához, Szabó Ádámhoz költözött a 2014-es X-Faktor-győztes – írja a Bors.

„Az emberek azt gondolják, hogy miután nyertem, dőlt a lé, pedig ez nagyon nem így van. Rengetegen vagyunk ebben a szakmában, és sajnos nem mindenkinek jut elég munka. Nem beszélve egyes pénzéhes menedzserekről, akik nemhogy segítettek volna, az utolsó bőrt is lehúzták rólam, és megloptak” – panaszkodott a fiatal énekesnő, aki szeretne befutni, párja nélkül is megállni a helyét anyagilag.

Az önálló egzisztencia megteremtése azért is sürgető vágya, mert Szabó Ádámmal – bár közel egy év után is nagy a szerelem – nem felhőtlen a kapcsolatuk, az énekesnő nem érzi stabilnak. Többször el is költözött már a 2011-es Csillag születikben felfedezett harmonikástól. „Van itt mindenféle kisebb és nagyobb baj is, a féltékenységtől a figyelmetlenségig” – vallotta be a pánikrohamokkal küzdő Tóth Andi.