Megható szavakkal búcsúzik karakteréről a Trónok harca gonosza, Lena Headey

Másfél évet kellett várni a Trónok harca befejező évadára, amely mindössze hat részből áll. Az ötödik vasárnap jelent meg, na de nem spoilerezünk, hátha még van, aki nem látta. Az viszont tuti, hogy vasárnap levetítik az utolsó részt a tíz éve startolt sorozatból, ami sokakat elszomorít. A főbb karakterek közül már többen is elbúcsúztak, most pedig a produkció eleje óta rettegett Cersei Lannister megszemélyesítője, Lena Headey is búcsút int.

Ennyi volt… Nagyon szórakoztató és dilis. Szerettem. Hálás vagyok a lehetőségért. Óriási köszönet a bátorításért, a támogató szeretetért az út alatt. És most az ő őrszolgálata (Trónok harca-szleng – a szerk.) véget ér. (Tudom, hogy sosem fogadta volna el az Éjjel őrség, de akkor is.)

– írta Lena Headey, aki egyébként fantasztikus választás volt a műsor készítői részéről.