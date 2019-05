ByeAlex szórakozik Gáspár Laci szenvedésein

Nemrég derült ki, hogy a 2019-es X-faktorban Dallos Bogi lesz a nő mentor, a műsor maga pedig egyre többször kerül be a hírfolyamba, az RTL Klub is egyre többet foglalkozik vele. A Reggeliben ma ByeAlex és Gáspár Laci (hímnemű mentorok) vendégeskedtek, és mint valami nyugdíjas klubban, elsztorizgattak a „régi szép időkről”, ezen a mezsgyén pedig kiderült, hogy várják már az új adásfolyamot. Olyan háttértitkokra is fény derült, hogy őrület, például amikor ByeAlex elmondja, hogy Gáspár azt szereti, amikor neki rossz, de aztán csavar egyet a sztorin, és azt mondja, hogy: „én is azt szeretem, amikor a Lacinak rossz, igazából. És akkor mindig szórakozok a szenvedésein. Emlékszel a 2016-os Gyöngyi nénis hezitálásra? Úristen, de jó volt az.” Bővebben: