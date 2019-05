8 műsor, amit szívesen újranéznénk tehetségkutatóként

A TV2 újra feltámasztja a Sztárban sztárt, ám a műsor ezúttal már tehetségkutatóként tér vissza a képernyőkre. Ez adta az ötletet, hogy körbenézzünk (félig komolyan, de inkább komolytalanul), melyik régi, vagy akár ma is létező tévéműsort néznénk szívesen újra tehetségkutatós köntösben.

Konyhafőnök – az énekes tehetségkutató

A gasztro-tehetségkutatók legalább olyan népszerűségnek örvendenek, mint az énekes tehetségkutatók. Itt az ideje, hogy ötvözzük a két műfajt. A Konyhafőnök-versenyzőknek komplex ételcsodákat kellene megalkotniuk, miközben aktuális, rádióbarát slágereket énekelnek. Szinte látom magam előtt Fördős Zét, amint kiosztja a feladatot: a versenyzőknek szarvasgombás bélszín carpacciót kell készíteniük, miközben előadják a Halott Pénz Erre még meghívlak című slágerét. Természetesen bónusz pontok járnának azoknak, akik a tökéletes étkek elkészítését és a dalok hibátlan előadását még egy főzés közbeni tánckoreográfiával is tudják színesíteni.

Alekosz tehetséget keres

Rég láthattuk már főműsoridőben a Való Világ kincset érő felfedezettjét, Nagy Alekoszt. Máig kellemetlen emlékként él bennünk a Szerelem a legfölsőbb szinteken – Alekosz menyasszonyt keres című műsor, és a szekunder szégyenérzetünk azt tanácsolja, érdemes lenne még egy bőrt lehúzni az emberről, akinél senki sem tud érzékibben pálinkáspoharat tartani atlétatrikóban és alsógatyában. Az Alekosz tehetséget keresben a versenyzők a mindenhez is értő sztárnak mutatnák meg tehetségüket éneklésben, táncban, szavalásban vagy akármiben, ő pedig a maga módján értékelné a produkciókat, és mentorként segítené a kiválasztottakat a sikerhez vezető rögös úton.

Ázsia Expressz – a tehetségkutató

Egészen új színt hozhatna a műsorba, ha a teljesítendő távok és legyőzendő akadályok mellé még bekerülne az éneklés is bónuszként: a résztvevőknek hazai popslágereket kellene előadniuk a helybéliekből random módra toborzott közönségnek. Repesve várnánk, hogy Ázsiában mit szólnak, amikor mondjuk egy magyar celeb elkezdi énekelni a Hooliganstől a Királylányt vagy a Quimbytől a Most múlik pontosant, és aztán pontozzák és értékelik a teljesítményt.

Az Ázsia expressz első felvonásában azzal már próbálkoztak a versenyzők, hogy helyi slágereket tanuljanak meg és adjanak elő az ott élőknek:

Showder Klub – a tehetségkutató

A Showder Klub egy jól bejáratott formátum, ahol ugyan nemcsak a szakma legnagyobb sztárjai kapnak helyet, hanem olyanok is felléphetnek, akiket még nem ismernek a nézők, de azért nagyrészt kipróbált, kiérlelt produkciókat láthatunk. Talán érdemes lenne eggyel visszalépni, és a valódi újoncokat is megmutatni egy tehetségkutató formájában, ahol a zsűrit befutott stand uposokból állítanák össze, és természetesen a nézők véleménye is döntő fontosságú lenne. Azt, hogy a stand up és a tehetségkutató nem összeférhetetlen műfajok, jól jelzi, hogy például a Csillag születik adásaiban is próbálkoztak effélével – csakhogy az is kiderült, hogy zenés produkciókkal nem érdemes összeereszteni a poénkodást, mert abból mindig az előbbi jön ki győztesen. A kérdés csak az, hogy akad-e Magyarországon egy műsorfolyamnyi vicces ember, és nem kapcsol-e el gyorsan a néző, ha zsinórban több produkció sem képes mosolyra húzni a száját.

A nagy duett – a tehetségkutató

A nagy duett egy énekes show-műsor, ahol az egyik fél nem tud énekelni, de a koncepcióján változtatva még érdekesebb dolgokat lehetne kihozni belőle. Az X-Faktorban az énekesek rendre akkor teljesítenek a legsilányabban, amikor az első fordulón továbbjutott arcokat random módon összepárosítják, és együtt (általában négyesben) kell előadniuk különféle dalokat. A nagy duett épülhetne ugyanerre: az énekeseknek mindig különböző párosításokban kellene színpadra állniuk és együttműködniük, tesztelve ezzel a rugalmasságukat és az együttműködési készségüket. Az biztos, hogy ezzel a módszerrel jóval több pocsék produkciót látnánk, de a helyzet az, hogy ezek gyakran szórakoztatóbbnak bizonyulnak a jól előadott daloknál.

Survivor – a tehetségkutató

A Survivor egyelőre szépen hozza a számokat az RTL Klubnak, de ha egyszer a trend megfordulna, még mindig meg lehet lépni a tutit: a túlélő-show kombinálását a tehetségkutatóval. Az isten háta mögötti szigetre ezúttal nem random arcokat, hanem énekesaspiránsokat küldenének, akiknek nemcsak az éhezés, a menedéképítés és a különféle embert próbáló feladatok túlélése lenne a dolguk, hanem közben minden héten elő kellene adniuk egy profi énekes produkciót is. Csodálatos dolgok sülhetnének ki abból, ahogy a fizikai teljesítőképességük határán táncoló versenyzők megpróbálnának előadni egy-egy popslágert egy tengerparton összetákolt színpadon, és az odautaztatott zsűri értékelné őket.

Tények – a tehetségkutató

Mivel a Tények eléggé híres arról, hogy sokszor nagyvonalúan áll hozzá saját címének jelentéséhez, tökéletes alapanyagot jelenthetne egy izgalmas tehetségkutatóhoz. A jelentkezők többféle módon mérhetnék fel a saját képességeiket: természetesen ők maguk írnák a híreket, melyek nyugodtan nélkülözhetnék a valóságalapot, és a még bulvárosabb hatás miatt énekelve olvasnák fel őket a kamerába. A nézők közben applikáción értékelhetnék a teljesítményt, és a győztes jutalma egy állandó hírolvasói poszt lenne a műsor stábjában.

X-Faktor – a tehetségkutató

Tudom, most mindenki kiguvadt szemekkel néz, és azt gondolja magában, hogy „Ez hülye, az X-Faktor egy tehetségkutató műsor!” Igen, kétségtelenül annak van eladva, de ha valaki utánaszámol, hogy a műsoridőből mennyi megy el a fellépésekre, illetve a zsűri értékelésére, és mennyi arra, hogy XY két hónap után végre egy napot ismét a szülőfalujában tölthetett, ahol megint ehetett a szeretett nagymami túrós lepényéből, az talán sejtheti, mire gondolok. Azt persze nem vitatom, hogy az X-Faktorban valóban számít a tehetségkutatás, de nagyrészt nézői szimpátiaszavazásokon dől el a versenyzők sorsa, nem pedig a tényleges produkciók alapján – ezért fordulhat elő sokszor, hogy egy gyenge énekes gyenge produkcióval mondjuk a kisugárzása miatt sokkal tovább juthat, mint egy erős produkcióval fellépő, jó hangú ember, aki viszont nem annyira szimpi a nézőknek. Egyszer tényleg szívesen megnéznék egy csak és kizárólag a produkciókra és a szakmázásra épülő X-Faktort, de erre nagyjából annyi esély van, mint arra, hogy a Barátok közt egyszer még Emmy-díjat kapjon.