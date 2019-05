Istenes Bence koronát kapott születésnapjára

Néhány nappal azután, hogy Csobot Adéllal és két kisfiával együtt szerepelt a Best címlapján, Istenes Bence betöltötte a 32. életévét. A műsorvezetőt születésnapja alkalmából párja, Csobot Adél is felköszöntötte, ahogy az a legfrissebb Instagram-posztjukból kiderül, nem is akármivel:

Bence Adéltól egy koronát és egy megható vallomást is kapott születésnapjára: „Istenem, Bencus, 32. lettél. Élj nagyon sokáig, és minden álmod váljon valóra” – írta a poszt mellé Adél, aki a Bestnek adott interjújában elárulta, Ádin születésekor hiába számítottak arra, hogy másodszorra egyszerűbb dolguk lesz.

Mint mondta, két kisfiuk személyisége teljesen eltérő, így a 8 hónapos Ádinnal sem tudtak egy már jól bevált rutin mentén etetni, altatni. „Gyakorlatilag mindent újra kellett terveznünk” – vallotta be az anyuka.