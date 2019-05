Robbie Williams kivette az iskolából kislányát, Theodorát

Robbie Williams és felesége, Ayda Field magániskolába íratta be a hatéves Theodorát. Mivel a család kétlaki életet él Robbie karrierje miatt, Londonban és Los Angelesben is van házuk, így attól függően, Robbie épp hol dolgozik, ott jár iskolába Theodora. A szülők azonban úgy gondolják, az ingázás megviseli a kislányt, ráadásul az amerikai iskolákról rossz véleménnyel is van a zenész, ezért úgy döntöttek, hogy lányuk otthon tanul majd – írja a Bors. „Csupa idióta tanár és unalmas gyerek” – mondta Robbie Williams.