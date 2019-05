Nehéz döntést hozott az Exatlon-bajnok

Bejelentette visszavonulását Gyarmati Panka világkupagyőztes, junior világbajnok szabadstílusú hódeszkázó. A 25 éves sportoló könnyeivel küszködve elmondta: bár a 2018-as olimpiai kvalifikációs időszak elején elszenvedett sípcsonttörése után még sikerült elérnie a világkupán egy hetedik helyezést, már nem volt elég verseny hátra ahhoz, hogy megvalósíthassa nagy álmát, a részvételt a phjongcshangi ötkarikás játékokon.

„Visszajutottam ugyanarra a szintre, ahol a sípcsonttörésem előtt voltam, de a test nem felejt, erős fájdalmaim voltak és vannak azóta is. Úgy érzem, eljött az a pont, hogy ezt a hosszú szakaszt lezárjam, és egy új fejezetet kezdjek az életemben” – fogalmazott a TV2 Exatlon Hungary műsorában is versenyző Gyarmati Panka, aki hozzátette: azt is érezte, hogy egyre nehezebb felvennie a versenyt a fiatalabbakkal.

„Eredetileg úgy gondoltam, hogy kijutok Pjonghcshangba, és utána hagyom abba a versenyzést. Ez adott volna méltó keretet a pályafutásomnak.” A havas sportok első magyar világkupagyőztese hozzátette: az olimpiai részvétel kivételével tulajdonképpen mindent sikerült elérnie a sportágban, amit annak idején álmában sem gondolt volna.

A jövőjét illetően elárulta: főállásban már jelenleg is egy reklámügynökségnél dolgozik, de a sporttól sem szakad el: snowboardtáborokat szervez fiataloknak, emellett a Budapest Európa Sportfővárosa 2019 rendezvénysorozat sportolói nagykövete.

(MTI)