Balázs Andi testvérét a szeme előtt gázolták halálra

Balázs Andi az Utazás a lelked körül című műsorban idézi fel élete legtragikusabb pillanatait – írja a Bors.

„Négyéves voltam. Épp a test­véremet vártuk haza az iskolából. Édesanyámmal kimentünk a ház elé, és a kapu előtt álltunk, amikor Nellit az otthonunktól 50 méterre halálra gázolta egy részeg sofőr. Édesanyám abban a pillanatban összeomlott… Engem bevittek a házba, édesanyám ideg-összeroppanást kapott, és kórházba szállították. Másfél évig kezelték, de a betegségei egyre súlyosabbak voltak” – mondta Balázs Andi, aki volt, hogy testvéréhez fohászkodott.