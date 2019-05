A 62 éves Takáts Tamás ismét megnősül

Takáts Tamás több, kevésbé sikerült házasság után, újra boldog. Előző kapcsolatából született kislányát már új párjával neveli – írja a Blikk.

“A bíróság úgy látta, hogy Lucának velem kell élnie. Ott maradtam egy tízéves kislánnyal egyedül, de a szomszéd nénitől kezdve a fiaim anyjáig mindenki pátyolgatott minket. Ma már teljesen beleszoktam a helyzetbe, éppen a minap kísértem gimnáziumba felvételizni a lányomat, akit már nem egyedül nevelek, az új párom hozzánk költözött….Nemsokára feleségül veszem a kedvesem, talán egy tucatnyian leszünk az anyakönyvvezetőnél, kétszer bevált tanúm van, most is Gál Gabi lesz, a zenekaromból. A hivatalos ceremónia után indulunk fellépésre”– mondta Takáts, aki arról is mesélt, hogy találkoztak.