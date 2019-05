Zámbó Krisztián sokat szenvedett a súlya miatt

Az utóbbi években saját bevallása szerint nem volt csúcsformában Zámbó Krisztián. Az énekesre felszaladt pár pluszkiló, ami testi és lelki problémákat is okozott, ezért úgy döntött, itt az idő, hogy változtasson. Krisztiánék a TV2 Több mint testŐr című műsorában számoltak be arról, hogy minek köszönhetik a fogyás terén elért sikereiket.

„Elég lusta ember vagyok, az utóbbi időben csak a fellépések alkalmával mozgattam meg magam, és ahogy lejöttem a színpadról, azt éreztem: elfogytam, nincs erőm. Már nagyon szenvedtem a súlyom miatt, drasztikusan, negatív irányban változtam, kezdtem befordulni, éreztem, hogy muszáj valamit tennem. Rátaláltam egy indiai gyógynövénykomplexumra, ami Cseke Katinkánál már bevált, enyhítette a falási rohamait, és ettől sokat fogyott. Rájöttem, hogy nálam is az a baj, hogy rengeteget eszem. Este hazaértem, és szépen nyugodtan elkezdetem vacsizni, nasizni filmnézés közben… Sokszor fordult elő, hogy a franciaágyba hoztuk a rengeteg finomságot és ott ettünk, miközben tévéztünk. Na, ez már nincs! Este 6 óra után már nem eszem, és nem is hiányzik” – magyarázta Zámbó Krisztián. Kedvese Zsuzsi pedig hozzátette, ő féltékenységből kezdett az életmódváltásba.

„Láttam, hogy Krisztián miként változik, és úgy voltam vele, hogy nehogy már jobban nézzen ki, mint én, a csajok majd odalesznek érte” – mondta nevetve Zsuzsi, aki a gyógynövénykomplexumnak köszönhetően csinosabb, mint valaha. A páros azt is elárulta, nagyon fontos volt számukra, hogy természetes segítséggel fogyjanak.

„Bevallom, hogy fiatal koromban, amikor edzettem, sokszor fordultam olyan dolgokhoz, amik nem természetesek, tele voltak kemikáliákkal. Ezért most a legfontosabb az volt, hogy csak természetes összetevőket vigyek be a szervezetembe, amik megkönnyítik a fogyást. Nagyon sokszor fogyókúráztunk már korábban is, de rosszul csináltuk, mert egyszerűen nem tudtunk a hasunknak parancsolni, most ez megváltozott. Jól érzem magam a bőrömben, kiegyensúlyozottabb és erősebb vagyok, és nagyon fontos számomra, hogy Zsuzsi felnéz rám” – jelentette ki az énekes.