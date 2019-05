Oláh Ibolya a színpadon néz szembe múltjával

Nemigen lehetett hallani Oláh Ibolyáról, amióta korábbi együttesével elváltak útjaik 2014-ben. Az énekesnő szerint szakmailag és emberileg sem jöttek ki jól a Karmapirin zenekarral, a távozása után azonban sokáig nem láthattuk a színpadon az első Megasztárban feltűnt tehetséget.

Oláh Ibolya most különleges műsorral tér vissza, melyben saját történetét meséli el. Mint ismeretes, Ibolya szülők nélkül, árvaházban nőtt fel. „Volt egy időszakom, amikor azt éreztem, hogy én nem lehetek boldog. Az emberek jöttek-mentek az életemben. Valaki megmaradt, valaki nem, olyan furcsa sztori ez. Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem, de azt is láttam magam körül, hogy nagyon szegény emberek egy nyomorúságos viskóban is tudnak boldogok lenni. Igazából egy helyen éreztem magam mindig is komfortosan, a színpadon. Ott mindig minden magától értetődő volt” – mondta az énekesnő a Blikknek.

„Tizenegy éven keresztül fesztiváloztam, belefásultam. Akartam egy kis nyugalmat. Három évig semmit sem csináltam, nem érdekelt az egész, aztán találkoztam Nagy Vikivel, kitaláltuk a műsort. Megtaláltam magam, és úgy beszélhettem, mint előtte soha” – árulta el Ibolya, aki újra tele van energiával, és reméli, a közönség is jól fogja fogadni a nem mindennapi történetet.