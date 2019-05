Mihalik Enikő az utóbbi időben sokat van itthon, hiszen egy ideje már együttműködik az UNICEF-fel, kreatív ötlettel segít a szervezetnek. Kitalálta, hogy elkéri magyar és külföldi hírességek nem használt ruháit, hogy azokat Budapesten eladja, a befolyt összeg 100%-ával pedig rászoruló gyermekeken segít.

Enikő körbevezetett minket a boltban:

A szupermodell elárulta, nagyon sok magyar híresség csatlakozott a kezdeményezéshez, és több világsztár is ajánlott fel ruhadarabokat. Ezeken kívül több márkával is együttműködnek, tőlük is kaptak egy csomó szuper szettet. A rendezvény megnyitóján több celeb is részt vett,

íme:

galéria Összes kép (9) megnézem Rengetegen segítenek Mihalik Enikőnek Döbrösi Laura, Rujder Vivien, Tenki Réka (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Mihalik Enikő (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Polgár Tünde (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Som-Balogh Edina (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Mihalik Enikő (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Tápai Szabina (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Tápai Szabina, Nyári Dia, Som-Balogh Edina (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Lábas Viki, Rujder Vivien (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több + Steiner Kristóf (Fotó: Bencze Vivien (nlc) Még több +

Ha te is szeretnéd segíteni az UNICEF munkáját, a Váci utcában található H&M showroom-ban keresd a jobbnál jobb darabokat!