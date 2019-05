Merész ruhát választott Polgár Tünde

Polgár Tünde rengeteg karitatív munkát végez, sokat adományoz, de ezt általában nem reklámozza. A luxusfeleség a ma reggelét Mihalik Enikő pop up store-jában kezdte, ahol az UNICEF rászoruló gyermekeknek gyűjt. Tünde arra biztatja a nőket, hogy negyvenen felül is merjenek önmaguk lenni. Ő is így tesz, hiszen nemrég egy extravagáns fotózáson állt helyt, a kulisszák mögé is bekukkanthattunk.

A megtestesült valódi NŐ! Szolid, bájos, és gyönyörű

– írta az egyik rajongó, akivel egyébként maximálisan egyetértünk. Polgár Tünde csodásan néz ki ebben a body-tüllszoknya kombóban, az alakját is sokan megirigyelték.