Ezekkel a műsorokkal készül a TV2

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója jelentette be az év második felére tervezett műsorokat a Media Hungaryn. Ezek között voltak olyanok, amelyekről most beszéltek először, és van olyan, amelynek már a részleteit is tudjuk.

Ázsia Expressz 2

Erről a műsorról már tudjuk, hogy ma ért véget a forgatása. Az Ázsia Expressz 2 új helyszíneken tette próbára a versenyzőket, és némi bonyodalom miatt végül hosszabb ideig is tartott a felvétel. Ezúttal is hét páros indult az Ázsia Expresszen:

Hódi Pamela és Huszár Zsófi

Gáspár Evelin és Gáspár Zsolti

Demcsák Zsuzsa és Kandász Andrea

a Liu-tesvérek

Janicsák Veca és Ladányi Jancsó Abel

Bereczki Krisztián és Bohos Kornél

Horváth Gréta és Meggyes Dávid

Várhatóan ősszel láthatjuk a felvételeket, de már most rengetegen próbálják a közösségi oldalakon kideríteni, ki hogy teljesítette a Sri Lanka–India–Thaiföld túrát.

Sztárban sztár leszek!

A Sztárban Sztár alapkoncepciójára ráépült tehetségkutató lényegében már csak nyomokban tartalmaz sztárokat. Eddig hat évadra elég ismert vagy kevésbé ismert szereplőt válogatott össze a csatorna, ezúttal azonban csak a zsűri és a műsorvezető lesz ismert: Bereczki Zoltán, Pápai Joci, Tóth Gabi, Horváth Tamás, akik nem csak a Sztárban sztár leszek zsűritagjai, de mentorok is lesznek. A civil emberek, amatőr színészek, énekesek kapnak lehetőséget, hogy ezúttal ők utánozzanak hazai és külföldi énekeseket. A tehetségkutató során ők állítják össze a csapataikat, akikre az élő adásban szavazhatnak majd a nézők. A Sztárban sztár leszek! Tilla műsorvezetésével megy majd.

Catchpoint, azaz Kapd el, ha tudsz!

Nem, nem elírás, ez a gameshow neve, amiről azt állítják, hogy a tavaszi cannes-i televíziós vásár egyik legizgalmasabb formátuma. A BBC produkció nagyjából így néz ki:

Így már talán kicsit jobban érthető, amikor arról olvashatsz, hogy nem kell feltétlenül a jó választ tudnod, elég, ha jól helyezkedsz, vagyis közel ahhoz a ponthoz, akol elkaphatod a labdát (ezt takarja az angol catchpoint kifejezés).

Fuss család, fuss!

A sport reality lényege az lesz, hogy fitt és kevésbé edzett családok versenyeznek a fődíjért. Ezúttal az Exatlonhoz hasonlóan megint sztárok és civilek csaphatnak össze. A Legfittebb család cím mellé pénzjutalom jár majd a győzteseknek. Az Exatlonhoz hasonlóan a Fuss család, fuss című műsort a tévézésbe újra belemelegedett Palik László vezeti.

Mintaapák

Ez az új napi sorozat lesz a TV2-n. Az eredetileg argentin verzió (Muy Padres) egész Latin-Amerikában népszerű, a rengeteg adaptációra pedig több kelet-európai ország is felfigyelt, és a Central European Media Enterprises (CME) hat országban készíti el a produkciót: Szlovákiában, Csehországban, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Szlovéniában. Hamarosan pedig nálunk is látható lesz a Mintaapák néven futó sorozat, amelyben egyedülálló apák hétköznapjait mutatják majd be.