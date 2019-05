Nagyon váratlan helyen tűnt fel Vajna Timi

Nem újdonság, hogy Andy Vajna özvegye az elmúlt időszakban többet dolgozik, mint férje halála előtt. Timi számára egy időre biztos véget ért a magánrepülőgépes időszak, még akkor is, ha megörökölte Andy Vajna után a budapesti Nobu étterem egy részét.

A modell azonban még ennél is meglepőbb helyen bukkant fel tegnap. Fánkozója új üzletet nyitott egy fővárosi bevásárlóközpontban, Vajna Timi pedig a pult mögé pattant, és saját kezűleg szolgálta ki vendégeit. „Január óta most mosolyogtam először, mert annyi kedves emberrel találkoztam” – mondta Timi, aki annyira jól érezte magát, hogy állítólag többször is láthatjuk majd fánkot árulni. Vajna Timi nyilvános és hivatalos Instagram-oldaláról sajnos nem használhatunk fényképeket, de itt megtekinthető a nem mindennapi látvány.

Timiről legutóbb akkor írtunk, mikor az instáján árulta Andy Vajna bélyeggyűjteményét, valamint több tízmilliós olasz sportkocsiját.