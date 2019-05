Krausz Gábor Tóth Gabiról: “Még gyönyörűbb, mint eddig”

Exkluzív interjút adott a Story magazinnak Krausz Gábor, és többek között arról is most mesélt először, hogyan tudták meg Tóth Gabival, hogy gyerekük lesz.

“A világ legegyszerűbb módján tudtam meg, hogy apa leszek: egy terhességi tesztcsíkból. Elárulom, nem ez volt az alkalom, hogy izgatottan figyeltük, mit mutat a teszt.”

Volt idő, amikor Tóth Gabi azt gondolta, nem lehet gyereke, ezért valóságos csodának élték meg mindketten, amikor meglátták, mit mutat a teszt. De a séf szerint az elmúlt évek minden öröme és bánata is felszínre tört, amikor sírva-nevetve ölelték egymást. Ahogyan a részletekről mesélt, és a kapcsolatukról, Karusz Gábor le sem tagadhatná, mennyire odavan a menyasszonyáért.

“Nemrég egy fotózáson figyeltem Gabit, még gyönyörűbbnek láttam, mint addig. Ragyogott az arca, nem is tudtam mire vélni.”

Bár Gabi is mindent megtesz azért, hogy nyugodt legyen a babavárás, de Gábor is kitesz magáért, ha úgy tetszik, teljes nyugalmat biztosít számára. Még az étlezéseket is ő felügyeli.

“Átalakítottam a táplálkozását is, nincs hamburger, nincs pizza és olyan sem, hogy csak úgy bekapunk valamit egy gyorsétkezdében… Én vásárolok, és én főzök mindennap.”

Arról, hogyan fogadta a család a hírt, és hogyan képzeli el Tóth Gabival a jövőt, Krausz Gábor hosszasan mesélt: