Kiderült, mi okozhatta Sas József agyvérzését

A Mikroszkóp Színpad korábbi igazgatója, Sas József az év elején egy thaiföldi nyaralás során kapott stroke-ot. A nyolcvanéves humorista rögtön intenzívre került, majd különgéppel szállították Magyarországra. A kórházat azóta sem hagyta el, jelenleg is a budakeszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben ápolják, ahol családja midennap látogatja.

Sas Ágnes, a humorista lánya azt mondja, apja egyre jobban van, de még mindig egy hosszú folyamat elején tartanak. „A héten lesz egy orvosi konzílium, az után számunkra is kiderül, hogy pontosan milyen az állapota. A bevérzés ugyanis nem egy helyre összpontosult nála, hanem több kis részre kihatott, így a beszéd, a mozgás, minden sérült kicsit” – árulta el a Borsnak. Sas József lánya azt is hozzátette, apja már tud tenni pár lépést tolószék nélkül is, és versmondással tartja fitten az elméjét.

A komikusnak lánya szerint már a thaiföldi utazás előtt sem volt rendben az egészsége, a vérnyomása ingadozott, és kétnaponta járt kontrollra. „Nem tájékoztatta az orvosait, hogy mire készül, pedig utólag elmondták, ha értesülnek az utazásról, biztos lebeszélik. A repülőút, a klímaváltozás ugyanis még egy fiatal szervezetet is megvisel, hát még egy kezelés alatt álló nyolcvanévest.”