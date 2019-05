Régi szereplők térnek vissza az Éjjel-nappal Budapestbe

Több mint 6 éve indult Magyarország egyik legsikeresebb napi sorozata az Éjjel-nappal Budapest 10 főszereplővel, akik közül ma már csak Lali, Joe és Gábor részesei a nézők mindennapjainak. Csütörtökön este 21:30-tól hat régi főszereplő, Anikó, Rita, Regi, Barbi, Zsófi és Kristóf is visszatér, hogy szerepeljen Lali új videoklipjében.

„Nagyon jó érzés volt, ha csak egy rövid időre is, de visszatérni és nosztalgiázni, főleg, hogy ott voltak a »régi« szereplők is. Mindeközben jó volt megismerni azokat, akikkel már nem dolgoztam együtt. Őszintén bevallom, kicsit izgultam, mint aki még sosem csinálta. Bár ez nem csoda, hiszen közel 4 éve nem vagyok már ennek a csodás kis csapatnak a része” – mondta Nádai Anikó, aki a Kristófot alakító Törőcsik Dániellel együtt érkezett a forgatásra.

„Örültem a felkérésnek, Anikóval mi is részt vettünk a szervezésben, hogy a régi főszereplők is feltűnjenek a klipben. A viszonyok nem változtak, akikkel jóban voltam, azokkal most is könnyen megtaláltam a közös hangot. Ez egy jó banda volt. Mintha tegnap mentünk volna szét. Most sem volt semmi távolságtartás, mindenki nagyon közvetlen volt” – mondta a sorozat korábbi macsója.

„2014 nyara óta nem vagyok aktív szereplője a műsornak, de minden alkalommal, mikor visszatérhetek, örömmel mondok igent. Ilyenkor egy pár napra visszacsöppenek a 7 évvel ezelőtti korszakba, amit együtt indítottunk anno a többiekkel a Margit körúton. Ez nagyon furcsa érzés, mert ilyenkor tényleg előjön minden régi emlék, akkor még nem tudtuk, milyen lesz, hogy fogják-e szeretni a nézők a műsort, az egész egy óriási buli volt, és egy igazi családias légkör alakult ki, szerintem ez most a klipből is kiderül” – mondta a sorozat Ritája, Bartha Tímea.

„Fantasztikus érzés volt visszatérni, Lali semmit sem változott, ugyanaz a kisfiú, aki akkor volt, neki még mindig a család a legfontosabb. Jó érzés volt újra ennek a családnak a részévé válni” – mondta mosolyogva a Regit alakító Polyák Rita.

„Nagyon örültem, hogy ismét a többiekkel lehetek. Ugyanott folytattuk, ahol abbahagytuk, még ha nem is találkoztunk körülbelül másfél éve. Voltak olyan új főszereplők, akikkel most találkoztam először, mint például Laura, de ennek ellenére nagyon jól elbeszélgettünk” – mondta a sorozat Barbija, vagyis Csákány Mónika.

„Nagyon jó érzés volt, nem is gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz újra a többiek között lenni. Olyan volt, mintha hazaérkeztem volna. Bármerre mentünk a városban, ismerős volt minden, előjött sok emlék. Jó volt látni, hogy bár sokfelé szaladtunk az elmúlt években, most, mikor visszatértünk egy kicsit, mindenki olyan volt, mint 5-6 évvel ezelőtt” – mondta Kovács Dóra, a sorozat Zsófija.

„Hatalmas öröm volt számomra, hogy a régi főszereplők is visszatértek, vagyis hogy összeállt a régi »családunk«. Ez a dal is arról szól, hogy a család és a barátság örök, és a régi főszereplők is ugyanolyan fontos részei az életünknek. Ez a dal jól összefoglalja, hogy miről is szólt számunkra az elmúlt 6 évben az Éjjel-nappal Budapest. Az összetartozásról, és hogy mindig számíthatunk egymásra” – fejezte be Lali.