Pécsi Ildikó belebetegedett a családi viszályba

A bírósági végrehajtó a rendőrség közreműködésével kedden cserélt zárat Pécsi Ildikó budai lakásán, amivel remélhetőleg pont került egy évek óta húzódó ingatlanvita végére a színésznő és volt menye, Pártos Csilla között. A hosszas pereskedés azonban mindenkin nyomot hagyott, Pécsi Ildikó és férje egészsége is megroggyant a folyamatos háborúzásban.

„Hogy is vagyok? Kicsit fel van dagadva a szám, ezt a magas vérnyomás okozza. Nem is csoda, hogy kialakult nálam a sok idegeskedés miatt az elmúlt években. Bele is fogytam ebbe az egészbe” – mondta Pécsi Ildikó, aki reméli, hamarosan maga mögött tudhatja a közelmúlt kálváriáját.

„A papa, reméljük, most már megússza ezt az egészet. Szegény még mindig jár a kórházba, kezeléseket kap. Reggel elviszik, este pedig hazahozzák, ha jól van. Nagyon reméljük, minél hamarabb vége lesz ennek a rémálomnak. Idén ünnepeltük az 50. házassági évfordulónkat. Csoda volt, nagyon féltem, hogy nem érjük meg, de aztán a legnagyobb szeretetben és tiszteletben itthon töltöttük együtt a nagy napot. Remélem, még sok szép évfordulónk lesz” – tette hozzá a Blikknek Pécsi Ildikó, akinek férjét a télen vastagbélrákkal műtötték.