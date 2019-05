Anyák mondanak köszönetet Meghan Markle hasas képeiért

Harry herceg ígéretéhez híven tegnap délután közzétették az első családi fotót, és bemutatták II. Erzsébet nyolcadik dédunokáját, Archie Harrison Mountbatten-Windsort a világnak. A sussexi hercegi pár saját Instagram-oldalán látható az a fotó is, amelyen Meghan Markle karjában van a fia és II. Erzsébet királynő mosolyogva nézi.

Meghan Markle (vagy hivatalosan Meghan hercegné) két nappal a szülés után állt kamerák elé:

Aki a királyi család tagjairól olvas cikkeket, annak nem mondok újat azzal, hogy a hercegnét sokan és sokat kritizálták, amióta csak Harry herceggel hivatalossá tették a kapcsolatukat. A múlt részletezésébe most nem megyek bele, ezúttal csak azért hoztam fel, mert így talán nem meglepő, hogy Meghan Markle szülés utáni első hivatalos megjelenését is bírálták. Igaz, jó néhányan viszont éppen most kedvelték meg a hercegnét, és rengetegen – köztük számos édesanya – mondtak neki köszönetet, amiért a szülés utáni pocakját hangsúlyozó ruhában vállalta a fotózást.

Pontokba szedve itt van, milyen megjegyzéseket olvastam/hallottam Meghan hercegnéről:

Megszámlálhatatlan megjegyzést kapott, amiért furcsa a hasa

Ugyanakkor tengernyi gratulációt is, amiért nem takargatta magát, hanem megmutatta, milyen egy nő teste a szülés után

Kritizálták, amiért nem ő tartotta a babát

Bátor és haladó felfogásáért méltatták, hogy nem ő, hanem Harry fogta a fiukat

Ruhaválasztásánál már csak a cipőválasztása kapott több megjegyzést, hogy Meghan Markle a szülés után két nappal minek „billeg” ilyen járásra is alig alkalmas lábbeliben

A korábbiakhoz képest elenyésző számú, de még mindig jelentős mennyiségű kritikát kapott, amiért ilyen kialvatlanul állt a kamerák elé

Ezek a jelentősebb irányok, de gyakorlatilag ízekre szedték a fotókat, akadt még olyan is, aki szerint a gombos ruha rossz választás volt, vagy éppen a velük készült interjút kritizálták.

Lentebb a galériánkra kattintva láthatsz még több képet, amelyek szerintem teljesen rendben vannak, Meghan aranyos a képeken és a kritizálóknak csak azt tudnám mondani: ilyen egy nő teste szülés után.

Itt vannak még a képek Meghan Markle-ról, amelyek annyi megjegyzést kaptak: