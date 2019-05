Jókorát bakizott a brit királyi család hivatalos oldala

Jókorát bakizott tegnap a brit királyi család hivatalos oldala, a royal.uk. Miután ugyanis nyilvánosságra hozták, hogy Meghan hercegné és Harry herceg gyermeke az Archie Harrison Mountbatten-Windsor nevet kapta, az erről szóló hírben a csöppség szüleiként nem őket, hanem Cambridge hercegét és hercegnéjét, vagyis Vilmos herceget és Katalin hercegnét jelölték meg.

