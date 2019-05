„Mindig pozitív dimenziókban gondolkodom” – 55 éves lett Geszti Péter

Sorozatunk többi szereplőjével ellentétben az 55. születésnapját éppen ma ünneplő Geszti Péterrel kapcsolatban nemcsak az az érdekes, hogy mire keresnek rá az emberek, hanem az is, hogy mit nem ütnek be a neve után. Például már nem sokan érdeklődnek a régi ÁSZ-részek után, pedig biztosan sokan emlékeznek rájuk – ahogyan arra is, hogy Geszti ült az X-Faktor zsűrijében néhány évig, vagy arra, hogy a nevéhez köthető az @RC kiállítás, ám valamiért ezek sincsenek a legnépszerűbb keresések között. Lássuk, hogy akkor mik vannak!

Amire a legtöbben keresnek: Geszti Péter (első) felesége

Geszti első felesége Gryllus Dorka színésznő volt, akivel 2001-ben házasodtak össze, a válást pedig 2006-ban mondták ki. Közben 2003-ban Gesztiről olyan lesifotók készültek, melyeken Gregor Bernadettet öleli – ennek ellenére Gryllus és volt férje jó viszonyt ápolnak.

Egykori házasságáról Geszti a Potyautas című videósorozatban beszélve elmondta, hogy egyszerűen a távolság miatt mentek szét, a kapcsolatuk nem bírta, hogy túl sokat dolgoznak. „Távházasság volt gyakorlatilag Dorkával – fejtette ki a videóban. – Hol vidéken volt, hol Németországban játszott, és néha láttuk egymást.”

Néhány éve egyébként Geszti Péter már beszélt az első házasságának kudarcáról a Story magazinban is. Ott úgy emlékezett vissza a válásra, mint egy traumára, azonban azt is hozzátette, hogy próbál a szépre emlékezni.

…Az előző feleségemmel eltöltött minden napot, ami jól sikerült, együtt betettük egy zsákba. Az örökre a miénk marad.

Geszti 2008-ban nősült meg újra. Felesége, Ditz Edit 2009-ben hozta világra első gyermeküket, Sára Lujzát, majd két évvel később újabb kislánnyal bővült a Geszti család, amikor megszületett Lenke Róza. „Ugyan rengeteg elfoglaltsággal és szolgálattal jár, de amikor átéled, birtokába kerülsz egy olyan érzelmi gazdagságnak, ami szavakba nem foglalható. Engem hihetetlenül stabilizált érzelmileg a lányaim születése. Elég rosszkedvű, krízissel teli világ vesz minket körbe. Mindennap, amikor elkopnék a sok marhaságban, jó hazajönni a mi saját kis »erőterünkbe«” – nyilatkozta korábban az nlc-nek Geszti.

A házaspár arról is gondoskodott, hogy a munka ne menjen a kapcsolatuk rovására. Erről szintén a Potyautasban beszélt Geszti.

A feleségemmel tavaly megbeszéltem azt, hogy ne akarjon nagy multiknál dolgozni, ahol a saját karrierjét tervezte korábban, mert akkor rabszolga lesz reggel nyolctól este nyolcig, nem látjuk őt, ő sem látja a gyerekeket, hanem mi lenne, ha megpróbálnánk együtt csinálni valamit. Szerintem ez nagyon jól megy nekünk, mi most végre látjuk egymást. Az új ügynökségünk úgy épül fel, hogy ő az ügyvezetője, ő foglalkozik a hardcore biznisszel, én meg csinálom a kreatív tartalmakat.

Gesztiék tavaly a BÚÉK című film producerei voltak. A történet arról szól, hogy egy baráti összejövetelen mindenki a vacsoraasztalra teszi a mobilját, és minden üzenetet vagy hívást a többiek előtt kell fogadniuk. „Soha nem nézem meg Edit telefonját, vagy van bizalom, vagy nincs. Nem emlékszem, hogy volt-e cikis üzenet vagy kép a készülékemben, de tény, hogy bizalom nélkül biztos kerültem volna már hülye helyzetbe. Nem követem a struccpolitikát, inkább érzelmi biztonságot teremtettünk” – mondta a bemutató kapcsán Geszti a Borsnak.

Amire a legtöbben keresnek: Geszti Péter zenekarai

1992-t írtunk, amikor megalakult a Rapülők formáció. Noha kezdetben csak egy lemezt terveztek, a Geszti Péterből, Berkes Gáborból és Szentmihályi Gáborból álló csapat a korszak egyik legsikeresebb magyar együttese lett – a csúcson, vagyis 1994-ben viszont így is a búcsú mellett döntött a trió, amiről később lapunknak Geszti azt mondta:

Összesen egy célunk volt a bandával, és azt sikerült elérnünk: a Rapülőkből soha nem akartuk, hogy egy unalmas, közhelyes zenekar legyen. Az, hogy időben abbahagytuk, ezt megoldotta. Nem harcoltuk le a zenekart, hanem időben elengedtük.

Ahogyan 2017-ben, a visszatérésük kapcsán fogalmaztak, soha nem szerettek volna rapbanda lenni, csak egy könnyed popzenekar, amely sok rapbetétet használ. Ugyanakkor bár sokan úgy emlékeznek vissza rájuk, mint egy bulizenekarra, ez is csak részben volt igaz. „Az akkoriban megjelenő újfasiszta mozgalmakat is lereagáltuk. A Nem adom felben, a Ringasd el magadban, a Zúg a Volgában vagy A helyi Terminátorban volt líra, volt közélet, bennük lüktet mindaz, ami akkor történt az országban” – mondták.

Geszti következő formációja az 1997-ben alakult Jazz+Az lett, melynek további tagjai Kozma Orsolya, Váczi Eszter, Behumi Dorottya és Dés László voltak, de három album és tucatnyi sláger után 2000-ben ez az együttes is elbúcsúzott a közönségtől. Most, 20 évvel később Geszti bejelentette, hogy újra életet lehel a Jazz+Azba, és 2020 januárjában ismét színpadra lépnek. „Tulajdonképpen azt vettem észre, hogy ha az élet akar valamit, akkor az összeáll. Nem kell erőltetni” – magyarázta ennek kapcsán a Fókusznak.

2011-ben Geszti megint új együttessel jelentkezett: a Gringo Sztárban Gereben Zita és Sapszon Orsolya énekelt mellette. A formáció egyfajta „kozmopuritán” popzenét játszik, ami reggae, jazz, pop, rap, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből áll össze. Hogy a Pálinka Sunrise előadóival mi is van mostanában, azt nem tudni, de még a nagy hallgatás előtt ránk hagyták az A Hungarian in Europe című feldolgozást.

Amire a legtöbben keresnek: Geszti Péter – A Hungarian in Europe

Geszti tehát gondolt egy nagyot, és Sting slágerét feldolgozva dalt készített a külföldre vándorlás nehézségeiről, szépségeiről és dilemmáiról, a szám pedig önmagában is sok keresést ér meg.

A Hungarian in Europe című dalunk megírásakor az foglalkoztatott, hogy miért döntenek úgy sokan, hogy külföldön jobban tudnak majd boldogulni – mert azért ez vérveszteség az országnak. Én azt mondom, el kell menni, világot kell látni, meg kell tanulni, hogy mitől működik máshol jobban a világ, és ezt a tudást haza kellene hozni. Abban reménykedem, a többség haza fog jönni, és egy olyan attitűdöt, olyan szemléletet hoz magával, ami ennek a leragadt országnak segít feltápászkodni. Lehet, megéri idegenben élni, de az a gyanúm, hogy olyan lehet, mintha sohasem lennél teljesen otthon a világban. Én hiszek abban, hogy lehet egy országot rövidebb időszakon belül is másként formálni és működtetni. Az erre vonatkozó személyes kísérletekről nem szabad lemondani

– mondta munkatársunknak 5 évvel ezelőtt Geszti.

Amire a legtöbben keresnek: Geszti Péter – Grund

Geszti jelenleg a GRUND! reklámügynökség társtulajdonosa és kreatív igazgatója, de nem csak így köthető a nevéhez ez a szó, hiszen ő a Vígszínházban látható musical, A Pál utcai fiúk musical egyik alkotója is (Dés Lászlóval és Grecsó Krisztiánnal karöltve). A Molnár Ferenc regénye alapján készült színdarab egyik legismertebb dala a Mi vagyunk a Grund!

Amire a legtöbben keresnek: Geszti Péter – Golyóálló

Oláh Gergőnek Geszti volt a mentora az X-Faktorban, és az énekes meg is nyerte az RTL tehetségkutatóját. Mester és tanítványa ezt követően 2016-ban megalkotta a Golyóálló című dalt, amely Geszti duettalbumán, a Létvágyon halható, és a zenész szerint a három legkomolyabb szám közé tartozik a lemezen.

A Golyóállót előtte két másik remek énekes is felénekelte, aztán jött ő, és kirázta a kisujjából az egyébként nehéz, magas hangállást és nagy dinamizmust igénylő dalt. Rögtön éreztem, hogy az ő hangján szólalnak meg olyan erővel az érzelmek, ahogyan azt eredetileg elképzeltük Vödrös Marci zeneszerzővel. Nem véletlen, hogy Gergőt ennyire megszerették az emberek

– nyilatkozta Geszti a KULTer.hu-nak.

Hogy mi Geszti Péter titka? Nos, ezt valószínűleg ő maga fogalmazta meg a legjobban, amikor 2011-ben, a 47. születésnapján így mesélt nekünk: