Endrei Judit csodálatosan fest, nincs szüksége plasztikára

Endrei Juditnak mindig is hatalmas rajongótábora volt. Nem csak a tehetsége miatt, a külseje és kedvessége is sokat nyomott a latban. Az egykori tévés még mindig szuper formában van, éppen ezért nemrég meggyanúsították, hogy biztosan plasztikáztatott, hiszen alig látszanak a ráncai. A műsorvezető erre csattanós választ adott a Mokkában.

„Ez egyrészt genetika, de sok más összetevője is van. Sok időt töltök szabadban, biztosan ez is számít. Jó étrend-kiegészítőket szedek. Jófajta krémet használok. Teljesen mindegy, hogy kívül mit pakolsz magadra, ha belül nem igyekszel valamiféle rendet tartani. (…) Nekem is vannak gondjaim, kihívások, de próbálom megoldani” – mesélte a műsorban Endrei Judit, aki elárulta, hogy nem vette a szívére a plasztikáról szóló kommentet.