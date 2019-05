Bemutatjuk Ábel Anita új párját – ő Roberto Favaro

Ábel Anita tavaly novemberben jelentette be, hogy elválik a gyermeke apjától, majd a kudarc után jöttek a sikerek is: lefogyott, új műsort kapott, most pedig a magánéletében is beállt az egyensúly. Az imént osztott meg egy közös képet új párjával, Roberto Favaróval.

Most megmutatjuk, mit kell tudni a műsorvezető szerelméről.

Szülei csupán 17 évesek voltak, amikor megszületett Roberto, azonban a kapcsolatuk tönkrement, az apa pedig Magyarországra költözött. Őt látogatta meg – ahogy a barátai nevezik – Robi, akinek annyira megtetszett az ország, hogy végül itt telepedett le.

Az olasz srácoknak a Balaton maga volt a mennyország 1996-ban. A következő évben már haverokkal jöttem, aztán még több haverral. Természetesen a magyar lányok szépsége vonzott minket, de én már akkor is legalább annyira csodáltam a magyar táj szépségét

– nyilatkozta korábban a foodyny.hu-nak.

Roberto Favaro édesapja nyomdokaiba lépett: a magyar nyaralások között odahaza ruhatervezést tanult. Miközben nappal a ruhaanyagok szerkezetének elsajátításán fáradozott, délután és esténként a vendéglátásban pallérozódott. Amikor összegyűlt elég pénz, nyitott egy üzemet Beregszászon a Benettonnak. Pár évvel később azonban beleszürkült, nem volt boldog, majd végérvényesen a gasztronómia mellett tette le a voksát.

Bejárta a világot, mindenhonnan hozott a helyi ízvilágból

„Én bejártam a világot; Ázsia kivételével szinte mindenütt voltam. És hogy mit kerestem? Az ételt kerestem. Rengeteg embert ismerek, de ha kérdeznék, lehet, hogy legtöbbjüket nem is tudnám itt most név szerint felsorolni” – mesélte Roberto, aki most prémium olasz termékek (bor, pohár, szarvasgombás termékek) beszállításával és magyarországi terjesztésével foglalkozik.

Nem vágyik luxusra

„Sosem érdekeltek a tehetősek, akiket csak a luxus éltet. Én a kíváncsiakat akarom: velük akarok dolgozni. Eddigi életem során már sok mindent csináltam. Alapítottam céget, de utána eladtam nyomban, mert nem volt benne a feeling, nem volt benne élet” – vallja a gasztroszakember.