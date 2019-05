Michelle Obama is gratulált Meghannek és Harry hercegnek

„Gratulálunk, Meghan és Harry! Barackkal együtt örülünk nektek, és alig várjuk, hogy megismerhessük a kisfiút” – írta Twitteren Michelle Obama.

Congratulations, Meghan and Harry! Barack and I are so thrilled for both of you and can't wait to meet him. #RoyalBaby https://t.co/mfE7uc6ooV