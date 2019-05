Cicciolina beperelte a parlamentet

Staller Ilona, azaz Cicciolina adótartozása miatt került szorult helyzetbe, megvonták tőle az életjáradékot. Az egykori pornószínésznő a havi 2000 eurós összeget olasz képviselői tevékenységéért kapta, amit 1987 és 1991 között végzett. Most úgy döntött, beperli az olasz parlamentet, és Magyarországra költözik – írja a Blikk.

„Éppen néhány napja egy élő tévéműsorban sértett meg Mario Giordano, a TG4 tévétársaság korábbi elnöke, aki szerint nekem eleve nem is járt volna az életjáradék. Persze hogy kiakadtam, hiszen nem »ungabungáztam« a parlamentben éveken át, hanem képviseltem azt a húszezer választót, aki rám szavazott. Na, többek között ezért is döntöttem úgy, hogy itt hagyom Olaszországot. Pert indítottam a parlament ellen, és remélem, nemcsak az elmaradt járandóságomat, de büntetést is fizetnek majd a végén. Addig pedig eladom a lakásaimat. Jelenleg kettő van a piacon, egy félmillió és egy háromszáznyolcvanezer euró értékű” – mondta Cicciolina.