Első közös kép: ő Hajdú Péter barátnője, Alföldy Anna

Bár 18 év a korkülönbség Hajdú Péter és Alföldy Anna között, egyikük szerint sem ez a döntő egy kapcsolatban. A Story magazinnak adott első közös interjúban erről is meséltek. De az is látszik, hogy Anna megfontolt nő, aki – családi segítséggel – saját vállalkozást épített fel, és modellként is igen keresett.

Szlovákiában és külföldön is sokat dolgoztam, szép számmal akadnak felkérések, de már csak Magyarországon szeretnék modell munkát, nem akarok hosszú hónapokra más országba utazni. Nemet mondtam a Playboy magazin felkérésére is. Részt vettem már ízléses és diszkrét fehérneműs fotózáson, de a kihívó fotók nem férnek bele. Nem szeretnék nyuszilánynak látszani, nekem azok a fotók túlságosan intimek…

Hajdú Pétert először a barátnője szépsége fogta meg, de ezt önmagában kevésnek tartja ahhoz, hogy együtt is maradjanak. Az ismerkedésük sem indult egyszerűen, és még egy ideig szívesen titokban tartották volna a kapcsolatukat, de abban mindketten egyetértenek: nem rövid távra terveznek.

Alföldy Annáról már Hajdú Péter gyerekei is tudnak, részletek és az első közös képek a Storyban: