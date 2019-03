Törölte az összes fellépését a The Prodigy

Március 4-én reggel holtan találták essexi otthonában a The Prodigy 49 éves frontemberét, Keith Flintet. Mint később kiderült, Flint öngyilkos lett.

A The Prodigy menedzsmentje a Facebookon jelentette be, hogy Keith Flint halála miatt az együttes minden fellépését lemondja. Augusztusban Szegeden, a SZIN-en is koncerteztek volna.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Flint nélkül is ugyanezen a néven folytatják-e a zenélést. Bár a formáció zenei agya Liam Howlett volt, a közönség szemében Keith Flint figurája testesítette meg a The Prodigyt.