Óriási változás a Barátok köztös Németh Franciska életében

Öt évvel ezelőtt Németh Franciska – aki korábban szerepelt a Barátok köztben, és modellként is dolgozott – feladta addigi kommunikációs igazgatói állását és elhatározta: visszaül az iskolapadba, hogy ápolónőnek tanulhasson – írja a Bors. A színésznő közel a harminchoz kezdett iskolába járni, hogy súlyos beteg gyerekeken segítsen.

Ma a Szent János Kórház gyermeksebészeti és traumatológiai osztályán dolgozik. „29 éves koromra a kommunikációs szakmában már megmásztam a karrierlétrát, mindent elértem, amit lehetett. Éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és ez már fizikai tünetekben is megmutatkozott, rendszeresen vérzett az orrom, fájt a fejem” – vallotta be. Mint mondja, tudta, hogy nehéz lesz, de úgyis vállalta, hogy sokkal több a munka, és töredékét keresi ápolónőként annak, amit korábban. „Én most érzem azt, hogy igazán hasznos vagyok” – hangsúlyozta.