Kit szeretett igazán Michelangelo, a zsörtölődő, örökké magányos zseni?

Michelangelo Buonarroti élete nem indult valami fényesen. Szülei szoptatós dajkához adták. Gyerekként Domenico Ghirlandaió freskófestőhöz ment inasnak. Később szárnyai alá vette Lorenzo de Medici, akinek firenzei szobrásziskolájában tanult, de bejáratos volt az udvarba is. Firenze után dolgozott Velencében, Bolognában végül Rómában. A sokat zsörtölődő művész pápai megbízóival és a munkatársaival is hadilábon állt. Családját szerette ugyan, de igazán szoros kapcsolatot velük sem ápolt. Apja nem tartotta sokra a művészetet, azonban rendre megkereste levélben, ha pénzre volt szüksége.

„S mert szív, felezve, alig-alig élhet,

én egész szívemet átadtam néked;

így maradok, mint ismersz,

egyre csonkább.”

Michelangelo szavai ezek, s ahogyan alkotásai, úgy szavai is jól tükrözik a művész lelkivilágát. Az öröm, a boldogság messziről elkerülte őt, de mintha maga Michelangelo is szándékosan távol tartotta volna magától ezeket az érzéseket. Zárkózott ember volt, akit gyakran kerített hatalmába a pesszimizmus. Jövőjét többnyire borúsan látta. Ha ma élne, bizonyára olyan ünnepelt művész lenne, aki messziről elkerüli a felhajtást, és bulvárlapok partijait. Magánéletét féltve óvná, ahogyan tette ezt 500 évvel ezelőtt is. De nézzük a fennmaradt történeteket!

Plátói szerelmek, erős barátságok?

„A baj, mit félek, s a jó, mit remélek,

tebenned, Hölgyem, bájos, büszke, drága,

rejtőzik így; ó jaj, de mindhiába,

hisz többre vágyom, mint amit elérek.”

Michelangelo egy egész életre szóló arcsérülést szerzett egyszer Firenzében, amikor egy irigy társa sérülést okozott neki a szobrászműhelyben. Egyes feltételezések szerint ez a sebhely az oka annak, hogy az alkotó nem szeretett nagyon társaságba menni, csúnyának tartotta magát és kisebbségi érzése is volt. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem esett szerelembe.

Hogy ezek kapcsolatok egyszerű, ám erős barátságokat, szereteten alapuló köteléken, vagy plátói szerelmen alapultak-e, ma már nem tudjuk meg, az azonban bizonyos, hogy a Medici udvarban ismerte meg Contessinát, aki Firenze urának és meccénásának, Lorenzo de’ Medicinek a lánya volt. Egyes források szerint plátói szerelem alakult ki a dúsgazdag Medici lány, és Michelangelo között, ami bár mély nyomott hagyott bennünk, később átalakult őszinte barátsággá.

De nem Contessina volt az egyetlen hölgy, aki felé érzelmeket táplált. Néhány évekkel később ismerte meg Marco Aldovrandi szeretőjét, Clarissa Saffit, akit Michelangelo egyszerűen csak tökéletesnek nevezett. Clarissa szépsége rabul ejtette, de a vonzódás kölcsönös volt. Michelangelo verset is írt a nőnek, aki megértő és kedves volt hozzá, ha éppen nála időzött. Merthogy, a nő nem hagyta el Aldovrandit sem. Feltételezések szerint egy harmadik nő felé is gyengéd érzelmeket táplált a művész. Ő volt az előkelő származású, mélyen vallásos Vittoria Colonna. Michenangelo már 61 éves volt, amikor megismerte feljegyzéseiben szellemi társként utalt rá.

Nem titkolt vonzalmak

„Nem érek többet nélküled a holdnál,

amely az égbolt éji útjain

csak a leszállt nap fényét veri vissza.”

Számos művésztörténeti írásban ma már egyértelműen kijelentik, hogy a magányosan élő Michelangelo vonzódott a férfiakhoz. Gyakran írt szerelmes verseket, melyekben egészen a XX. századig a hímnemű személyes névmásokat nőneműre cserélték, holott az eredeti verzióban nem így jelentek meg! Furcsa kettősség ez a fenti sorok után, ugye? De miért ne érezhetett volna akár testi, akár lelki vonzalmat mind a férfiak, mind pedig a nők iránt? Michelangelo nem titkolta ugyan, hogy vonzódik a férfiakhoz, de közvetlen környezetén kívül mások nem nagyon tudták ezt. Szerelmei többnyire a munkája során vele dolgozók közül kerültek ki. Műtermében megfordultak a néhány firenzei forintért modellt álló prostituáltak, az önmagukról portrét megrendelő tehetős ifjak és a tanoncok is. A kapcsoltak azonban mind be nem teljesültek voltak, állítják megannyi feljegyzésben. Sokan pedig csak kihasználták a magányos művészt.

A Dávid-szobor története röviden A Firenzében található Dávid-szobrot 1501 és 1504 között készítette Michelangelo. Egészen 1873-ig a Palazzo della Signoria előtt állt a négyméteres szobor, majd áthelyezték a Galleria dell’Accademia termébe, jelenleg is itt található. A márványból készült szobor Dávidot ábrázolja, Góliáttal vívott küzdelme idején.

1532-őt írtunk, amikor Michelangelo megismerkedett élete talán legnagyobb szerelmével, az ifjú, római nemessel, Tommaso de Cavalierivel. Hozzá háromszáznál is több szonettet írt. Kettejük között 40 évnél is több volt a korkülönbség, de ez Tommasot nem zavarta, viszonozta a mester érzelmeit. Michelangelo úgy fogalmazott, hogy megfiatalodik mellette, és a versek mellett, számos rajzzal is megajándékozta Tommasot. Az egyik ilyen a Kleopátrát ábrázoló rajza, melyet később Cosimo de’ Medici követelt a férfitól. Tommaso elküldte a képet, a csatolt levélben pedig úgy fogalmazott, hogy a rajz elvesztése olyan volt számára, mintha egy gyermeket veszített volna el.

A legellentmondásosabb feltételezés

Sokszor felmerült a téma, hogy Michelangelonak soha, semmilyen testi kapcsolata nem volt, sem nőkkel, sem férfiakkal. Sokan úgy vélik, hogy cölibátusban élte le életét. Az emberi testet, legyen az férfi, vagy női, viszont nagyon is szépnek látta. A Pisai Egyetem egyik kutatója, Elena Lazzarini egy munkájában kifejtette, hogy a Sixtusi kápolna mennyezetén látható erős férfitestek, az izmok, az arcokon tükröződő szenvedély és fájdalom ábrázolása a valós életben történő megfigyeléseken alapul. Lazzarini azt is állította, hogy dokumentált tény, hogy Michelangelo gyakori látogatója volt a római törökfürdőknek, és homoszexuális bordélyoknak. Ezt egyébként magától az egyháztól is megkapta 1541 után, amikor az Utolsó ítéletet mutatták be a pápa embereinek. A freskón látható fedetlen férfitestek láttán, az egyház emberei úgy vélekedtek, inkább való a festmény egy nyilvános fürdőbe, mintsem egy szent templomba.

Zárkózott, mogorva zseni? Vagy titokzatos, az érzelmeit nehezen kimutató, de szeretetre vágyó művész? Milyen ember volt Michelangelo valójában? Kérdések maradt csupán. Firenzétől Rómáig, a műveit csodálva talán közelebb kerülhetünk a válaszokhoz.