Palik László extrém diétája és balhés fiatalkora elég szórakoztató történet

Egy kis kitekintő…

Ötödölő, Forma1, TeleSport… Hosszú évekig Palik László családtagként köszönt be hozzánk a tévén keresztül. Esküvője Marsi Anikóval hatalmas médiaszenzációnak számított a 2000-es években, majd két fiuk születése után a család kivonult a médiából, először vidékre, végül külföldre költöztek. Marsi három éve tért vissza a képernyőre mint a Tények műsorvezetője. Palik azonban, a legnagyobb meglepetésre, idén mondott igent a csatorna felkérésére, hogy vezesse az Exatlon című műsort. Először persze a feleségét hívta, hogy megbeszéljék a lehetőséget.

„Vele beszélgettünk erről, de közben a két fiam mellettem ült az autóban. A nagyobbik fiam ült mellettem, és elkezdte kérdezni, hogy mi ez, apa. Akkor hirtelen elgondolkodtam, hogy ez semmi, hát én visszavonultam. Oké, kaptam egy ilyen nagyon kedves és megtisztelő felkérést, de én visszavonultam, én veletek vagyok.”



Ezután elmondta, miről van szó, és hogy ez egy felkérés, és ennyi. A nagyobbik fia fordult oda hozzá, hogy ugye elvállalja ezt a műsort.

„Ez nagyon mellbe vágott, mert nyolc éve én tényleg visszavonultam minden közszerepléstől. Ez a fiú 12 éves, ő tudja, hogy az apja csinált valamit régen, hisz megnézte a YouTube-on, itt-ott-amott. Érti, hogy az apja anno televíziózott meg autóversenyzett is, meg a Forma–1-hez is volt valami köze. Ezeket mind tudja, de ez mind történelem előtti idő az ő számára, az ő számukra. Neki van apukája, de hirtelen azt éreztette velem, hogy milyen az, amikor apa akcióban van. Azt hiszem, ott szakadt el belül másodszorra is a cérna.”

Amire a legtöbben keresnek: Palik László fiai

Palik László és Marsi Anikó 2005-ben, Budapest egyik elegáns hoteljében tartották meg az esküvőjüket. Első közös gyermekük, Vilmos 2006-ban, míg második fiuk, Vince 2009-ben született. Palik Lászlónak van egy lánya is, a most 28 éves Juli, aki még az első házasságából született. Juli 8 éves volt, amikor szülei elváltak, és hosszú évek után, idén januárban adott interjút a Story magazinnak.

„Fantasztikusak a szüleim, a mai napig szeretik egymást, jó barátok. Két intelligens ember lévén időben felmérték, nekem is jobb lesz, ha nem együtt folytatják, mivel – furcsa mód – így tudták megtartani azt az egységet, ami a mai napig jellemzi a családunkat” – nyilatkozta. Palik László és Marsi Anikó gyermekeiről többnyire a szülők interjúiból tudhatunk meg információkat.

„A lányommal hatalmas szerelemmel szeretjük egymást, de a két fiammal összehasonlítva valóban az idő töredékét töltöttem vele. Szerencsére mindennap beszélünk, csodálatos a kapcsolatunk, és ők hárman is szeretik egymást, Juliska Isten a két fiam számára, hozzá képest én a fiúknál a kanyarban sem vagyok” – mondta a Blikknek Palik.

Amire a legtöbben keresnek: Palik László betegsége

Bizony sokan keresnek erre is. Vélhetőleg azoknak a korábbi cikkeknek a hatására, amelyek Palik László visszavonulását és nagy súlyveszteségét taglalták. Arról egyébként ő maga beszélt, hogy mennyi, mások számára különös vagy érthetetlen diétát követett, amelyeket ő teljesen logikusnak gondolt. Ilyen volt nála a másfél évig tartó pattogatottkukorica-evés, vagyis mindennap csak és kizárólag popcornt evett. Majd háromnegyed évig nem evett mást, mint fagyit. Amikor 2018-ban bejelentették, hogy visszatér a képernyőre, Palik 10 kilóval könnyebben jelent meg a sajtótájékoztatón. Akkor úgy fogalmazott, hogy fogyása hátterében nem betegség és nem is egy újabb, extrém étkezési szokás áll, hanem a szénhidrátmentes étkezés.

Amire a legtöbben keresnek: Palik László Exatlon

2018 decemberében jelentette be a TV2, hogy új, Exatlon nevű műsornak házigazdája Palik László lesz. Marsi Anikó férje akkor már 8 éve nem szerepelt a médiában, így az a tény, hogy igent mondott a felkérésre, mindenkit meglepett. „Különböző indokokkal mondtam nemet, de mindenre az volt a válasz: megoldják. A harminchárom év alatt engem így még senki nem akart. Ez megható volt számomra… Hogy ez lesz-e az utolsó dobásom, azt a nézőkre bízom. Ha nem kérnek már Palik Laciból, elfogadom, viszont ha igen, azt megint megbeszélem a családdal” – mondta a Borsnak Palik.

„Apa, azt megtanítottad, hogyan kell edzeni, most mutasd meg, hogyan kell versenyezni!”– mondta neki idősebbik fia, Vilmos, amikor megtudta, hogy apját felkérték a feladatra.

Amire a legtöbben keresnek: Palik László kora/született

Oké, ez a tény minket is sokkolt, de Palik László bizony 57 éves. Az egykori Hungaroring-elnök 1962. január 13-án született Tatabányán. Egyke gyermekként nőtt fel. „Sokat csavarogtam gyerekként, és az összes balhét megcsináltam, amit meglehetett. Aztán persze tördeltem a kezemet, és próbáltam megúszni” – nyilatkozta Palik néhány éve Szily Nórának.

Amire a legtöbben keresnek: Palik László fiatalon

Palik László sokunk fejében még úgy van meg, hogy egy kölyökképű tévés ül a színes, TeleSport-logóval ellátott öltönyben, egy tévéstúdióban. De nem volt ám annyira egyértelmű, hogy a rossz gyerek Palikból tévés lesz. „Az érettségi után egyszerűen észhez tértem. Második próbálkozásra felvettek az egyetemre, és nem volt több balhé” – mondta ezt is az egykori Reflektor TV műsorában Palik, aki az érettségi és az egyetem között 34 kilót fogyott. Végül pedig diplomát szerzett, és közgazdász lett.

„Fogalmam nem volt, hogy mihez kezdjek, ezért mentem közgazdásznak. Persze a tantárgyak érdekeltek, és ma már nem bántam meg, hogy az lett a végzettségem.”

A diplomázás után Palik még mindig nem tudta, hogy mi is akar lenni. „Mindez a 80-as évek közepén történt, amikor még egy közgazdász nem tevékenykedhetett olyan szabadon…Otthon ültünk egy családi vacsoránál, és elhangzott, hogy miért nem leszek tévés. Én viszont csak annyit tudtam a tévéről, hogy egy nagy piros gombbal kell bekapcsolni” – folytatta Palik, aki aztán egész éjjel nem aludt, és, ahogyan ő fogalmazott, feléledt benne a pojácaösztön. Úgy jelentkezett be a TeleSporthoz, hogy tanulni akar. Ahová Vitray ment, oda ment a húszas éveiben járó Palik is.

„Sokat kérdezhettem, tanulhattam. Mentem utána, mint az árnyék négy évig. Ebben a négy évben én nem csak a televíziózásról tanultam…, azt gondolom, hogy tőle tanultam meg az életet.”