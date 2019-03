Tolvai Reni őszintén mesélt a Kállay-Saunders Andrással való kapcsolatáról

Mindig is nagy érdeklődés kísérte Tolvai Reni egy-egy új videoklipjét, aktuális megjelenését vagy épp a magánéletét. Az énekesnő most elárulta, mennyire zavarja a kritika, illetve párkapcsolatáról is őszintén mesélt.