Szeretőként csak egyféle véget érhet a kapcsolat – Királyok gazdag és befolyásos ágyasai

Bár a történelem leghíresebb szeretői a franciáknál kell keresni, egyelőre ne szaladjunk el Versailles-ig, maradjunk Esztergomban, Székesfehérváron és Visegrádon. A mi királyaink sem éppen voltak ugyanis szentéletűek. Az 1488-ban írott Thuróczy-krónikából tudjuk, hogy az 1040-től uralkodó I. András volt a sorban az első, aki szeretőt tartott. Egy Marót nevű faluból származó nemesasszonnyal folytatott viszonyt a király, gyermekük is született: György. György az akkori angol király nővérét, Margitot vette nőül, leszármazottai között van a ma is létező skóciai Drummond klán, az egyik legősibb skót nemesi família. András azonban semmi Kun Lászlóhoz képest, neki ugyanis egyszerre volt három ágyasa: Édua, Köpcsecs és Mandula nevű nők, akik hogy, hogy nem, elkerülték a gyermekáldást.

Az Anjou Károly Róbertnek négy felesége is volt, ám a király nem tudott betelni a szexszel. Legkedvesebb ágyasa, Csák Erzsébet, akit a korabeli dokumentumok egy nagy dunai szigetről való concubinaként, azaz kötetlen női ágyasként említenek, fiút szült neki. A fattyúnak rang is dukált: győri megyéspüspök lett.

Luxemburgi Zsigmond a szeretőjét, Morzsinai Erzsébetet, amikor teherbe esett egy bizonyos Hunyadi Vajk nemesemberhez adta nőül. A férfi vagyont és birtokokat kapott, cserébe felnevelte a király szerelemgyerekét, Hunyadi Jánost…, aki ugye nem más, mint az igazságos Mátyás király apja. És ha már Mátyás, neki egy bizonyos bécsi, palotákkal és birtokokkal jutalmazott Edelpeck Borbála volt a szeretője. Tőle született Mátyás egyetlen gyermeke, Corvin János.

Rudolfnak mindegy volt, csak házasodni ne kelljen

A magyar királyok közül I. Rudolf büszkélkedhetett a legtöbb szeretővel, férfiakkal és nőkkel egyaránt. De ő legalább nem lépett félre, ugyanis nem volt hajlandó megnősülni, hogy megakadályozza egy jóslat beteljesülését, miszerint saját fia fogja gyilkossággal letaszítani a trónról. A legtöbb hiteles információ Ferenc József szeretőiről maradt fent. A király felesége, Sissi ahogyan királynéi, úgy hitvesi kötelességét nem teljesítette, bátorította férjét, tartson szeretőt.

Anna Nahowskit a király egy hajnali séta alatt ismerte meg. A nő már a második házasságában élt, a Schöbrunni kastély melletti házában találkozott az uralkodóval, akinek lányt is szült. Anna végül hatalmas vagyont kapott hallgatásáért tíz évnyi viszony után, Ferenc József ágyát ugyanis akkor már Schratt Katalin színésznő melegítette. Őt Sissi választotta „barátnénak”, és ő maga is kedvelte, hármasban nyaraltak, karácsonyoztak, sétálgattak.

A leghíresebb egy francia nő volt

És akkor jöhetnek a franciák, közülük is a leghíresebb, Madame Pompadour, XV. Lajos kegyence. Jeanne-Antoinette Poisson törvénytelen leányként született Párizsban. Egy álarcosbálon hívta fel magára az akkor még előző szeretőjét gyászoló Lajos figyelmét. Alig egy hónap múlva már a király első számú szeretője lett, és szolgáltatásaiért cserébe Lajos márkinői rangra emelte. Az asszony teljesen a befolyása alá vonta az uralkodót, beleszólhatott az államügyekbe, a művészetek pártolására sokat költött, és olyan embereket támogatott, mint Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Szépségének hanyatlása után visszavonult, és a király hű barátja lett.

Halálát a király hamar kiheverte, ebben az új szerető, Madame du Barry segített neki. Ő zárdában nevelkedett, onnan azonban egy kuplerájba ment dolgozni, és hamar kétes hírnévre tett szert Párizsban. Az udvar egy befolyásos tagja mutatta be Lajosnak, és ripsz-ropsz övé lett a király szeretője cím, pénz, és lakosztály a palotában udvartartással. Madame du Barry karrierje a király halálával véget ért, és a francia forradalom alatt őt is kivégezték.

Napóleon sem volt a hűség mintaképe

Napóleon legbefolyásosabb szeretője egy lengyel nemes, Marie Walewska volt. Marie 1806-ban találkozott a császárral, akit azonnal letaglózott a szépségével. Kettejük kapcsolatát titokban tartották, Walewska a királyi kastélyban, csak esténként kereste fel Napóleont, és még reggel előtt távozott onnan. Később a császárral tartott porosz majd osztrák földre, sőt Párizsba is. Fiút is szült Napóleonnak, akit Alexandre Josephnek kereszteltek. A liezon nem sokkal a nagy császár bukása előtt ért véget.

Kém a hálószobában

Ha már franciák szóba kerültek, egy kurtizán mellett nem lehet elmenni, végül is a franciák végezték ki. Margaretha Geertruida Zelle, művésznevén Mata Hari kalandos élete során volt színésznő Jáván, Párizsban pedig táncosnőként és kurtizánként tette ismertté magát. És kémkedett mindenkinek, aki megfizette. Az első világháborúban gyanús lettt a sokat utazó, sok viszonyt fojtató nő, magára vonta a hatóságok figyelmét. 1917 januárjában a franciák megfejtettek egy rejtjeles német üzenetet, amelyben egy H-21 nevű német kémről írtak, emiatt 1917. február 13-án Mata Harit Párizsban letartóztatták, Németországnak történő kémkedéssel és 50 ezer francia katona megölésében való bűnrészességgel vádolták. Bár nem találtak elegendő bizonyítékot ellene, október 17-én 41 éves korában kivégezték. Ma már tudjuk: ártatlan volt.

No és mi a helyzet Angliával? Nos ott két híres, a történelemkönyvekbe is bekerült szerető is megfordult királyi ágyakban. Az egyik Alice Keppel, aki 1898–1910 között VII. Edward brit király szeretője. A viszonyról mindenki tudott, a király felesége, Alexandra is. Olyannyira elfogadott volt ez a kapcsolat, hogy a királyné 1910 májusában a haldokló uralkodóhoz hívta Alice-t, búcsúzzon el Edwardtól. A másik híres szerető Alice dédunokája, Kamilla Parker-Bowles. Aki többre vitte, mint dédanyja, végül is őt elvette a szeretője, és egyszer Anglia királynéja lesz Károly herceg oldalán.