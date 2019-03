KAPCSOLÓDÓ Elhunyt Koós János

Koós János utolsó tévés szereplése a Jakupcsek Plusz című műsorban volt. Többek között karrierjének indulásáról, az akkori segítőiről, legnépszerűbb slágereinek születéséről és arról is mesélt, mit csináltak Hofi Gézával, amikor Kádár János is ott ült egyik előadásukon. A műsorban felbukkant még többek között Kovács Kati és Soltész Rezső is.

A Koós Jánossal készült utolsó tévés beszélgetést a linkre kattintva megnézheted!