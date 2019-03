Kitálalt kollégista éveiről a Drága örökösök főszereplője, Hajdú Steve

Szinte letörölhetetlen a mosoly Hajdú Steve arcáról, akit az egész ország szórakoztató figuraként ismert meg. A színészt már számos magyar filmben láthattuk, de a színházban is estéről estére színpadra lép.

„Jelenleg a Karinthy Színházban is játszom. Emellett az RTL Klubon látható Drága örökösökben is szerepelek. Szerencsére sűrűk a napjaim munka szempontjából, de ez egyáltalán nem baj, szeretek dolgozni” – árulta el Hajdú Steve a Kalandozó vasárnapi adásában, amelyben arra is kitért, mivel tölti legszívesebben az idejét, ha nem dolgozik.

„Télen a passzív pihenést kedvelem, a wellnesslehetőségeket, amikor csak befekszem a vízbe, és dögönyöz. Viszont tavasszal és nyáron – ha pihenni megyünk a feleségemmel – mindig olyan helyet keresünk, ahol lehetőség van golfozni. Mindketten rajongunk ezért a sportért” – mondta Hajdú Steve, aki szerencsésnek érzi magát, hiszen mindig jó élményekkel tért haza utazásairól.

„Sosem volt olyan, hogy visszaadtam egy szobát. Mondjuk ez azért is van, mert nagyon szerény típus vagyok, sosem volt bátorságom, hogy másik szobát kérjek. Illetve szerencsém is volt, elkényeztettek, mindig jó szobát kaptam” – árulta el a színész, aki a kollégiumi évei alatt edződött meg. „14 éves koromtól kollégista voltam, így mindent megszoktam. Az, hogy én húsz emberrel alszom együtt, vaságyon, megedzett. Így nem zavar, ha olyan helyen szállok meg, ami nem annyira kényelmes” – mondta Hajdú Steve a Kalandozó adásában.